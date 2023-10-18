Nemli ortamlarda bulunan duvar çatlaklarında ya da evlerdeki mobilyalarda tabii ki zararlılar ama kuru ortamlarda bulunmadıklarını belirten Doç. Dr. Akköprü, "Kuru ortamlara zarar vermiyorlar. Yani kuru bir mobilyanın içerisine girip orayla beslenmiyor. Besin alanı sadece nemli ortamlar, çürükçül odun yapıları. Mesela özellikle lavabo altları, mutfaklarda, banyolarda bulunan lavabo altlarındaki çürümüş odunsu maddelerle besleniyorlar. O nedenle buralarda bireysel olarak yapılması gereken aslında, ilaçlamanın dışında buralarda alınması gereken bazı tedbirler var" şeklinde konuştu.

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Doç. Dr. Akköprü, "Bunların vücut yüzeylerine temas eden bazı kimyasallar var. Örneğin 'borik asit' ile temas edilmiş bir böceğin vücut yüzeyinde kurumalar meydana geliyor ve böylelikle ölümle sonuçlanıyor. Bu nedenle bulundukları alanlara borik asit uygulanabilir. Ya da diatomlu topraklar var ve bu canlılar bu topraklardan da çok etkileniyorlar. Evlerin kapı pervazlarına, pencerelere, yarık ve çatlaklara, bu topraklardan ya da borik asit tozlarından ilave edilebilir. Aslında bildiğimiz tuz bile bunlar için doğal bir mücadele. Bunlar uygulanabilir" ifadelerini kullandı.