Reyting sonuçları 10 Eylül 2024: İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi!
Dünün reyting sonuçları 10 Eylül 2024 Salı sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Bir Gece Masalı dizisi 2. Bölümüyle ekranlara geldi. Öte yandan Şuursuz Aşk, Kolpaçino 3. Devre, Sakar Şakir, Gönül Dağı, Bursa Bülbülü ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 10 Eylül 2024 AB ve Total reyting sıralaması...
Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 10 Eylül Salı akşamı Bir Gece Masalı, Şuursuz Aşk, Kolpaçino 3. Devre, Sakar Şakir, Gönül Dağı, Bursa Bülbülü ve MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. İzledikleri yapımların sıralamasını merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 10 Eylül 2024 Salı Reyting birincisi…
10 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
10 Eylül 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
10 EYLÜL 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Bir Gece Masalı ATV
2 MasterChef Türkiye TV8
3 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
4 Bir Gece Masalı (Özet) ATV
5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
6 Bursa Bülbülü (T.S) NOW
7 MasterChef Türkiye Özet TV8
8 Esra Erol'da ATV
9 Show Ana Haber SHOW TV
10 Şuursuz Ask (T.S) KANAL D
10 EYLÜL 2024 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Bir Gece Masalı ATV
2 MasterChef Türkiye TV8
3 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
4 Bir Gece Masalı (Özet) ATV
5 Esra Erol'da ATV
6 Atv Ana Haber ATV
7 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
8 Sakar Şakir (T.S) SHOW TV
9 Atv Gün Ortası ATV
10 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme SHOW TV