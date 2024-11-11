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        Reyting sonuçları 10 Kasım 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları 10 Kasım 2024 Pazar sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, Now TV'de Kirli Sepeti, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de ise MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Turnike ve Çok Güzel Hareketler 2 yapımları yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 10 Kasım 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 07:33 Güncelleme: 11.11.2024 - 07:33
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        Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 10 Kasım Pazar akşamı Deha, Teşkilat, Kirli Sepeti, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye, Turnike ve Çok Güzel Hareketler 2 yapımları ekranlara geldi. Seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 10 Kasım 2024 Pazar reyting birincisi…

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        10 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        10 Kasım 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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        10 KASIM 2024 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

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        10 KASIM 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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