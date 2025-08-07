Habertürk
Habertürk
        Dünün reyting sonuçları 6 Ağustos 2025: Total ve AB sıralaması ile reytinglerde kim birinci oldu?

        Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden farklı yapımlar ekranlara geldi. Now TV'de Yetenek Sizsiniz ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Kanal D'de Thor, Show TV'de Aykut Enişte, Star TV'de Şekerpare, ATV'de Taşıyıcı ve TRT 1'de Çağrı filmleri yayınlandı. Peki, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 6 Ağustos 2025 reyting sonuçları birincisi...

        Giriş: 07.08.2025 - 07:44 Güncelleme: 07.08.2025 - 07:44
        6 Ağustos Çarşamba akşamı Now TV’de Yetenek Sizsiniz, TV8’de MasterChef Türkiye, Kanal D’de Thor, Show TV'de Aykut Enişte, Star TV’de Şekerpare, ATV’de Taşıyıcı ve TRT 1’de Çağrı yapımları izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 6 Ağustos 2025 reyting sonuçları sıralaması…

        6 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        6 Ağustos 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

        6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

