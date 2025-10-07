Televizyon kanallarında her gün birçok program, dizi, film, yarışma izleyicilerle buluşuyor. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Dün akşam kuşağında Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, MasterChef Türkiye, Aynadaki Yabancı, Kıskanmak ve Güldür Güldür Show yapımları yayınlandı. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 6 Ekim 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...