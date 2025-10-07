Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 6 Ekim 2025: Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, MasterChef… AB ve Total reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım zirveye yerleşti?

        Dünün reyting sonuçları 6 Ekim 2025: AB ve Total reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım zirveye yerleşti?

        Dünün reyting sonuçları ile 6 Ekim Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Aynadaki Yabancı ve Kıskanmak dizileri ile Güldür Güldür Show programı ise tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Öte yandan Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi yayınlandı. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 6 Ekim 2025 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 08:19 Güncelleme: 07.10.2025 - 08:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon kanallarında her gün birçok program, dizi, film, yarışma izleyicilerle buluşuyor. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Dün akşam kuşağında Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, MasterChef Türkiye, Aynadaki Yabancı, Kıskanmak ve Güldür Güldür Show yapımları yayınlandı. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 6 Ekim 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...

        2

        6 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        6 Ekim 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

        3

        6 EKİM 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        6 EKİM 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
