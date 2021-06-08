Dünya genelinde 2 milyar 180 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı yapıldı

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Covid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 794 milyon 130 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken, Çin'i 302 milyon 850 bin ile ABD, 236 milyon 198 bin ile Hindistan, 71 milyon 690 bin ile Brezilya, 68 milyon 380 bin ile İngiltere, 55 milyon 550 bin ile Almanya, 40 milyon 240 bin ile Fransa, 38 milyon 760 bin ile İtalya, 34 milyon 600 bin ile Meksika, 31 milyon 378 bin 71 ile Türkiye, 31 milyon 50 bin ile Rusya, 30 milyon 10 bin ile Endonezya, 28 milyon 970 bin ile İspanya, 26 milyon 500 bin ile Kanada ve 22 milyon 340 bin ile Polonya izledi.

Dünya genelinde Covid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 180 milyon dozu aştı.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısının 138,83 olduğu Doğu Afrika'daki ada ülkesi Şeyseller oldu. Şeyseller ile birlikte 9 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı.

Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde 134,95, San Marino'da 126,59, Malta'da 125,43, İsrail'de 122,49, Bahreyn'de 108,05, Moğolistan'da 104,83, Şili'de 101,84 ve İngiltere'de 100,73 oldu.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 10. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 31 milyon 378 bin 71 doz Covid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 37,05 oldu. 18 milyon 50 bin 988 kişiye ilk doz, 13 milyon 277 bin 83 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Covid-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 174 milyon 435 bini aştı, 3 milyon 753 binden fazla kişi hayatını kaybetti.