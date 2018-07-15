Rusya'da oyanan Dünya Kupası 2018 maratonunda sona gelindi. Yarı finalde Fransa, Belçika ile, Hırvatistan ise İniltere ile karşı karşıya geldi. Belçika'yı yenen Fransa ilk finalist olurken İngiltere'yi yenen Hırvatistan, Fransa'nın rakibi olarak Dünya Kupası 2018 finaline adını yazdırdı. Geçtiğimiz gün oynan 3.'lük karşılaşmasının galibi ise 2-0'lık skorla Belçika oldu.

Peki; 2018 Dünya Kupası ne zaman, hangi gün, saat kaçta? İşte cevabı...

DÜNYA KUPASI 2018 FİNAL MAÇI HANGİ GÜN?

Dünyanın kilitlendiği Fransa - Hırvatistan arasındaki 2018 Dünya Kupası final maçı bugün yani 15 Temmuz Pazar günü oynanacak.

DÜNYA KUPASI 2018 FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA?

4 yıl sonra Dünya Kupası'nın sahibi olacak ülkenin belirleneceği maç saat 18.00'de Lujiniki Stadyumu'nda Türkiye saatiyle saat 18.00'de başlayacak.

DÜNYA KUPASI 2018 FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası'nı ülkesine götürecek takımın ekibin belirleneceği Fransa-Hırvatistan maçı, tüm 2018 Dünya Kupası maçlarında olduğu gibi TRT 1 ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak!

DÜNYA KUPASI 2018 FİNAL MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Merakla beklenen Dünya Kupası finalini kimin yöneteceği belli oldu. Fransa ile Hırvatistan'ı karşı karşıya getirecek dev finali Arjantinli hakem Nestor Pitana yönetecek. Pitana'nın yardımcılıklarını Hernan Daidana ile Juan P. Belatti yapacak. Dördüncü hakem ise Hollanda'dan Bjorn Kuipers olacak. Nestor Pitan, kupanın açılış maçı olan Rusya - Suudi Arabistan maçını da yönetmişti. Belçika ile İngiltere arasında 14 Temmuz'da oynanacak üçüncülük maçını ise İranlı hakem Alireza Faghani yönetecek.

FİNALE DAİR...

HIRVATLAR PES ETMEDİ!

2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi uzatma bölümünde bulduğu golle 2-1 mağlup eden Hırvatistan tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

Hırvatistan, 15 Temmuz Pazar günü Luzhniki Stadı'nda oynanacak final maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Beşinci Dünya Kupası deneyimini yaşayan Hırvatlar, ilk katıldığı şampiyona olan 1998'de yarı final oynama başarısını göstermişti. Hırvatistan, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada yarı finalde ev sahibi ekibe 2-1 mağlup olarak final şansını kaçırmıştı.

Hırvatlar, bu kez Fransa ile finalde karşı karşıya gelecek.

Hırvatistan 2002, 2006 ve 2014'te düzenlenen Dünya Kupalarında ise gruptan çıkmayı başaramamıştı.

FRANSA 'KAFASINI' KULLANDI!

Rusya'da St. Petersburg Arena'da oynanan Fransa-Belçika maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı. Fransa'yı finale çıkaran gol de 51'inci dakikada Fransız futbolcu Samuel Umtiti'den geldi. Umtiti, Olivier Giroud'nun kaçırdığı fırsatın ardından Fransa'nın korner kazanmasıyla kafa vuruşu sonrası golü buldu. Umtiti, Antoine Griezmann'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu sağ kanattan yükselerek kafa vuruşuyla gole çevirdi. Fransa bu golle, 2006'dan sonra ilk kez finale yükselmiş oldu.

NATO ZİRVESİNDE YARI FİNAL MAÇI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Arnavutluk Başbakanı

Edi Rama, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile İngiltere arasındaki yarı

final mücadelesinin son dakikalarını cep telefonu ekranından birlikte izledi.

NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Başkan Erdoğan ile Başbakanlar May, Merkel ve Rama, Hırvatistan-İngiltere yarı final müsabakasının son dakikalarını ayaküstü cep telefonundan birlikte seyretti.

Arnavutluk Başbakanı Rama'nın sosyal medya hesabından "Son Dakika" (Minuta e Fundit) notuyla paylaştığı videoda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Karşılaşmanın son anlarını dikkatle takip eden liderler, bir yandan maçı yorumladı.

Videoda, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, İngiltere Başbakanı May'e maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın Türk olduğundan bahsettiği, müsabakanın bitiş düdüğü ile Arnavutluk Başbakanı Rama'nın, finale yükselme şansını kaybeden İngiltere'nin Başbakanı May'i teselli ederek "Dünya Kupası, Batı Balkanlar'a geliyor." yorumunu yaptığı görülüyor.