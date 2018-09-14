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Dünya Ralli Şampiyonası'nın tek Türk kadın pilotu Bucak Marmaris parkurunu değerlendirdi

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Marmaris etabında yarışan tek Türk kadın pilot Burcu Çetinkaya Bucak ve yardımcı pilotu Inessa Tushkanova Marmaris'teki parkuru ve yarışı değerlendirdi

14 Eylül 2018 Cuma, 14:11:16 | Güncelleme: AA

Dünya Ralli Şampiyonası'nda Marmaris'te gerçekleştirilen sezonun 10. ayağı Türkiye Rallisi'nde yarışan tek Türk kadın pilot Burcu Çetinkaya Bucak, şampiyonada en iyi dereceyi elde etmek istediğini söyledi.

Asparan Servis Park'ta açıklama yapan Burcu Çetinkaya Bucak, rallinin heyecan dolu olduğunu vurguladı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın bir ayağının Türkiye'de yapılıyor olmasının sevindirici olduğunu belirten kadın pilot, ev sahibi olarak yarışlara katılmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Ukrayna vatandaşı yardımcı pilotu Inessa Tushkanova ile iki aylık bir uyum süreci yaşadıklarını anlatan Burcu Çetinkaya Bucak, "Bu yarışta da elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Dünya Ralli Şampiyonası'nda bugüne kadar ilk 3'e giren pilotumuz olmadı. En üstlerde olmak istiyoruz. 2012'de 12. sırada bitirdik. Dünyada bir kadın pilotun bitirdiği iyi derecelerden biri. Bundan daha uzak bir yerlerde olmak istemiyorum." dedi.

İlk kez Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışacağını vurgulayan Burcu Çetinkaya Bucak, uzun bir süre ara verdiği yarışlarda her şeyi en iyi şekilde planlayıp mücadele edeceklerini dile getirdi.

"NASIL GİTTİĞİNİZ KADAR FİNİŞİ GÖRMEK DE ÖNEMLİ"

Marmaris'te parkurların çok keyifli olduğunu aktaran kadın ralli pilotu Burcu Çetinkaya Bucak, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla nasıl gittiğiniz kadar finişi görmek de önemli. Bunları hesap edip elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Dünyada bir kadın pilotun bitirdiği en iyi dereceyi almak istiyorum. Sebastien Ogier, bir Türk gazeteciye röportaj verirken beni tanıdığını söylemiş. Tabii ki mutlu oldum. Kendisiyle bir dönem birlikte antrenman yapma imkanımız oldu. Benim gelişmemde Ogier'in çok katkısı var. Kendisiyle kısa bir süre de olsa burada görüşme imkanımız oldu."

TUSHKANOVA: "40 YILDIR BİRBİRİMİZİ TANIYOR GİBİYİZ"

Ukraynalı yardımcı pilot Inessa Tushkanova ise Türkiye Rallisi'ne katıldığı için heyecanlı olduğunu, etapların çok güzel geçtiğini ifade etti.

Marmaris'teki rallinin çok profesyonel olduğuna işaret eden Tushkanova, "Burada her şey çok güzel. Organizasyon üst düzeyde ve çok iyi hazırlanmış. Bir Türk takımının, Burcu Çetinkaya'nın bir parçası olabildiğim için çok mutluyum. Şu ana kadar beni destekleyen Türk hayranlarıma çok teşekkür ederim. Burcu ile yolun başındayız ama 40 yıldır birbirimizi tanıyor gibiyiz." diye konuştu.

Türkiye Rallisi'nde finişe gelmenin önemli olduğunu belirten Tushkanova, bunun için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını bildirdi.

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