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İstanbul Tavla Turnuvası, rekor denemesine sahne olacak

İstanbul, e-Spor alanında büyük bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük tavla turnuvası olma hedefiyle 18 Temmuz’da başlayacak İstanbul Tavla Turnuvası, 5 bin yıllık tavla geleneğini mobil cihazlara taşıyacak. Sokak hayvanları yararına düzenlenen turnuva, bir rekor denemesine de sahne olacak. Turnuvaya Alex de Souza ve Fernando Muslera gibi ünlü isimler de katılacak.

alex
HABERTURK.COM

En az beş bin yıllık geçmişiyle bugün bile her kuşağın en eğlenceli aktiviteleri arasında bulunan tavla, İstanbul'da bir rekor denemesine dönüşüyor. Tavlaseverler, İstanbul Tavla Turnuvası'na telefonlarından katılarak hem ödül kazanma şansı yakalayıp, hem de bir dünya rekoru denemesinin parçası olacaklar.

18 Temmuz’da başlayacak olan İstanbul Tavla Turnuvası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Tavla Federasyonu, Vodafone Türkiye, Tavla Stars, Passo ve Atölye Grup iş birliğiyle gerçekleşecek.

Burcu Esmersoy, Alex de Souza, Fernando Muslera gibi ünlü isimlerce de destek verilen turnuva, katılımcılara bu isimlerle tavla oynayabilme fırsatı da sunacak.

Sokak hayvanları yararına düzenlenen turnuva, 64 farklı ülkeden katılımla gerçekleştirilecek. Turnuvaya Türkiye’den sonra en çok ilgi gösteren ülkeler arasında ise İngiltere, Almanya ve İran öne çıkıyor.

KATILIM ÜCRETSİZ

Turnuvaya ücretsiz olarak katılmak için Tavla Stars oyununuiOS ya daAndroid mobil cihazlardan ya da Apple bilgisayarlardan indirip, kayıt olmak gerekiyor.

İstanbul Tavla Turnuvası’nda, birinciye 10 bin lira veBozburun'da bir hafta tatil, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye 3 bin lira ve dördüncüye 2 bin lira ödül verilecek.

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