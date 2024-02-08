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        Haberler Dünya Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç

        Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "Gazze'de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek." açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 20:51 Güncelleme: 08.02.2024 - 20:51
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        Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç
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        DSÖ'nün X sosyal medya platformundan, Gazze'de yaşanan açlık ve hastalıklarla ilgili paylaşım yapıldı.

        "Gazze'de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor." ifadesi kullanılan paylaşımda, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı uyarısında bulunuldu.

        Paylaşımda, "Açlık, insanların hastalıklarla mücadele etme dirayetini zayıflatıyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek." ifadesi yer aldı.

        Gazzelilerin çektiği çilenin sona ermesi gerektiği vurgulanan paylaşımda, "acil ateşkes" çağrısı yapıldı.

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        #gazze

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