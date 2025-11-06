Dünya şampiyonu Tekvando Milli Takımı yurda döndü

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen şampiyonayı tarihi başarıyla tamamlayan ay-yıldızlılar, Doha aktarmalı olarak İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Milli takımı, havalimanında Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, federasyon yöneticileri ile sporcuların aileleri karşıladı.

Havalimanında açıklamalarda bulunan başkan Tanrıkulu, "Toplam 16 sporcuyla katıldığımız Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 6 madalya kazandık. Üç altın, iki gümüş ve bir bronz madalya alarak hem kadınlarda hem de genel klasmanda dünya şampiyonu olduk. Takımımızı kutluyorum. Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Çok büyük bir başarıya imza attılar. Büyükler Dünya Şampiyonası, 1973 yılından beri her iki yılda bir düzenleniyor. Bugüne kadar sadece Güney Kore dünya şampiyonluğunu kazanıyordu. İlk kez bir başka ülke kazandı. Bunun ayrıca mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Kadınlarda aldığımız 5 madalyayla gurur duyuyoruz. Birlik ve beraberliği sağlayarak takım ruhunu oluşturduğumuz için bu şampiyonluk geldi." diye konuştu.

Teknik ekibi kutlayan Tanrıkulu, "Teknik ekibimizi gönülden kutluyorum. Güzel bir mücadele verdiler. Yaklaşık 1 yıldır sporcularımızla ilgileniyorlar. Çok güzel bir kamp dönemi geçirdiler. Bu süreçte bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya çok teşekkür ederim. Onların destekleri çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Bahri Tanrıkulu, bu başarıları hak ettiklerini aktararak, "Tekvando camiası çok büyük. Bu başarıyı tüm camiamıza armağan ediyorum. Türk tekvandosu dünyanın zirvesinde." dedi.

ALPER KAVCI: ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE ETTİK

Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Alper Kavcı, Çin'de çok önemli bir başarı elde ettiklerini belirtti.

Tarihi bir şampiyonanın geride kaldığını vurgulayan Kavcı, "Çin'de çok büyük bir başarı elde ettik. Çok çalıştık. Ekibime, antrenörlerime ve sporcularıma teşekkür ediyorum. Direktiflerimizi çok iyi şekilde uyguladılar. Bu başarıyı bize kazandıran herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ALİ SARI: DÜNYANIN ZİRVESİNDE KALMAK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Ali Sarı, dünyanın zirvesinde kalabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Dünya Şampiyonası'nın en iyi antrenörü seçilen Ali Sarı, ocak ayından bu yana hazırlandıklarını belirterek, "Bu turnuva için sıkı bir şekilde çalıştık, özel bir plan yaptık. Hedefimiz İstiklal Marşı'mızı 4-5 kez okutmaktı ama 3 kez okuttuk. Dünyanın en iyi kadın takımı olduk. Ben de en iyi antrenör seçildim. Bu ödül, tüm ekibimizin ve Türkiye'deki tekvando antrenörlerinin ödülüdür. Bu ödül beni artık daha da motive etti. Dünyanın zirvesinde kalmak için daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.