ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Edgewater bölgesinde etkili olan şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarlar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtınanın yol açtığı su baskınları nedeniyle otoparklar sular altında kaldı.

TATİL YOLCULUKLARI AKSADI

Şiddetli yağışların ardından bazı araçların kısmen suya gömüldüğü görüldü. Bölgede günlük yaşamı olumsuz etkileyen su baskınları, tatil dönemi yolculuklarında da aksamalara neden oldu.