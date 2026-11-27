ABD'nin New Jersey eyaletinde şiddetli yağış ve fırtına su baskınlarına yol açtı
ABD'nin New Jersey eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarlar su baskınlarına neden oldu. Otoparklar sular altında kalırken bazı araçlar kısmen suya gömüldü
Giriş: 27 Kasım 2026 - 22:35 Güncelleme:
ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Edgewater bölgesinde etkili olan şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarlar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtınanın yol açtığı su baskınları nedeniyle otoparklar sular altında kaldı.
TATİL YOLCULUKLARI AKSADI
Şiddetli yağışların ardından bazı araçların kısmen suya gömüldüğü görüldü. Bölgede günlük yaşamı olumsuz etkileyen su baskınları, tatil dönemi yolculuklarında da aksamalara neden oldu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ