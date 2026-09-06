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        Almanya'da Saksonya-Anhalt eyalet meclisi seçimini aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi kazandı

        Almanya'da Saksonya-Anhalt eyalet meclisi seçiminde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi oyların yüzde 44,5'ini alarak birinci çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 19:38 Güncelleme:
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        Almanya'da Saksonya-Anhalt eyalet meclisi seçimini aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi kazandı

        1,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkının olduğu eyalette yerel saatle 18.00’de oy verme işlemi sona erdi.

        Alman Birinci Televizyonu ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre AfD, 5 yıl önce yapılan seçimlere göre oy oranını 23,7 puan artırdı ve yüzde 44,5 ile birinci çıktı.

        2021 seçimlerinde yüzde 20,8 oy alan AfD, Saksonya-Anhalt’ta 2016’dan bu yana eyalet meclisinde bulunuyor.

        Bu sonuç 2. Dünya Savaşı sonrasında Almanya’da aşırı sağ bir partinin ilk kez bir eyalette hükümet ortağı olabilmesi anlamına geliyor.

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        AfD'nin eyalette koalisyon ortağı olarak iktidara gelecek olması sadece bir eyalet seçim zaferi değil, 1949’dan bu yana Almanya’da oluşan siyasi düzen açısından tarihsel bir kırılmaya işaret ediyor.

        Ancak diğer partiler AfD ile ortak bir hükümet kurmayı planlamıyor.

        Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) 2021 yılına göre 18,6 puan kaybederek yüzde 18,5 oy ile ikinci parti oldu.

        Sol Parti de son seçime göre oy oranında 1,5 puan azalma yaşayarak yüzde 9,5 ile üçüncü, Yeşiller yüzde 9 ile sandıktan dördüncü parti çıktı.

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        Bir önceki seçime göre 0,4 puan oy kaybeden Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 8 ile beşinci parti oldu.

        Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı da (BSW) yüzde 5 oy alarak meclise katılmaya hak kazandı.

        Hür Demokrat Parti (FDP) 4,4 puan kaybederek yüzde 2 oy aldı ve barajı geçemedi.

        Kesin seçim sonuçlarının bu gece ya da yarın açıklanması bekleniyor.

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        #afd
        #seçim
        #almanya
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