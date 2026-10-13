Arap Koalisyonu: Sana'daki Yemen Petrol Şirketi'ndeki siviller güvenlikleri için bölgeyi terk etmeli

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin kontrolündeki Sana'ya "nitelikli bir saldırı gerçekleştireceklerini" belirtti.

Sana'daki Yemen Petrol Şirketi'nin merkezi istasyonunun bulunduğu bölgenin kırmızıyla işaretlenmiş bir haritasını paylaşan sözcü Maliki, "Koalisyon güçleri, Yemen Petrol Şirketi'nin bulunduğu bölgedeki sivillerin güvenlik için bölgeyi terk etmelerini istiyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de yaptığı açıklamada, başkent Sana'nın hedef alınması durumunda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik "şiddetli ve acı verici bir karşılık verecekleri" tehdidinde bulundu.

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Seri, "Suudi Arabistan milli petrol şirketi Aramco'da çalışan tüm görevli ve vatandaşların tesislerden uzaklaşmaları uyarısını yapıyoruz. Buralar, bizim meşru hedefimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Husilerin askeri Sözcüsü Seri ikinci açıklamasında, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı, ulusal petrol şirketi Aramco'nun Riyad'daki rafinerisi ile Damam'daki genel merkezinin hedef alınacağı tehdidinde bulundu.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.