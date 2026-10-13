Beyaz Saray, Atina Büyükelçisi Guilfoyle'u görevden alacak: İstifasını istedik

ABD Başkanı Trump, oğlunun eski sevgilisi olan Atina Büyükelçisi Guilfoyle'u görevden alma kararı aldı.

Beyaz Saray, ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'dan istifa etmesini istediğini belirtti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Katie Zacharia bir brifingde, "Büyükelçi Guilfoyle'dan istifa etmesini istedik" dedi:

"Kendisi ekip için çok değerli bir isimdi; kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz."

Guilfoyle, 'konumunu kullanarak maddi çıkar sağlama' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla karşı karşıyaydı.

Büyükelçi sıfatıyla pahalı hediyeler kabul etmek, para karşılığı önceki yönetimdeki isimleri paylaşmak ve kredi kartı için para istemek iddiaları da Guilfoyle için belirtiliyordu.