BM'den Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin açıklama

"Orta Doğu'da Durum" başlığıyla düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısına çevrim içi katılan Yahya, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'ı temsilen konuşma yaptı.

Ocak 2025'ten bu yana Suriye’de önemli ilerleme işaretleri gördüklerini belirten Yahya, daha fazla Suriyelinin evine döndüğünü ve ülkedeki insanların çatışmalarla harap olmuş hayatlarını yeniden inşa edebileceklerine inanmaya başladıklarını söyledi.

Yahya, "Aralık 2024'ten bu yana 1,82 milyondan fazla Suriyeli mülteci ve 2,04 milyon ülke içinde yerinden edilmiş kişi, geldikleri bölgelere geri döndü. Bu dönüşler, Suriyelilerin kendi geleceklerini şekillendirme konusundaki kararlılıklarını yansıtıyor." dedi.

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AA'nın haberine göre, geri dönüşlerin birçok aile için yeni bir mücadelenin başlangıcı anlamına geldiğine işaret eden Yahya, geri dönenlerin önemli bir bölümünün hala insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Yahya, BM kayıtlarına göre Suriye içinde 5,5 milyondan fazla insanın yerinden edilmiş durumda olduğuna ve dörtte üçü kadın ve çocuklardan oluşan 770 binden fazla kişinin hala kamplarda yaşadığına dikkati çekti.

"SURİYE'DE FIRSATIN ELİMİZDEN KAÇMASINA İZİN VERMEMELİYİZ"

Yahya, ülkedeki mayınlar ve patlayıcı maddelerin insanların geri dönüşünü ve ülkenin iyileşme sürecini doğrudan engellediğine dikkati çekerek, patlayıcı maddeler nedeniyle ölenlerin üçte birini çocukların oluşturduğunu söyledi.

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Yahya, "Bu olayların büyük çoğunluğu, geri dönüşlerin yoğun olduğu bölgelerde, tarım arazilerinde veya otlak alanlarında meydana geliyor. Gerçek şu ki evlerine dönen aileler, ölüm ve yaralanma riskiyle karşı karşıya kalıyor." ifadelerini kullandı.

Suriye’ye yönelik 2026 İnsani İhtiyaçlar ve Müdahale Planı’nın yalnızca yüzde 32’sinin finanse edildiğini belirten Yahya, insani yardım finansmanına desteğin sürdürülmesi, mayınların temizlenmesi ve istikrarın sağlanması için ekonomiye yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Yahya, "Suriye halkı yalnızca hayatta kalmayı değil yeniden inşa etmeyi ve refah içinde yaşamayı da hak ediyor. Suriye’de bu fırsatın elimizden kaçmasına izin vermemeliyiz." dedi.