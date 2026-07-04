Cumhurbaşkanı Erdoğan, Carney ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Giriş: 04 Temmuz 2026 - 19:41 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret, güvenlik, savunma sanayii, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri bir üst düzeye yükseltmek için çalıştıklarını, bu amaçla atılan adımları sürdüreceklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nin müttefikler arasındaki iş birliğinin kuvvetlendirilmesine vesile olmasını temenni ettiğini de belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kanada Başbakanı’nın 1 Temmuz Kanada Günü’nü de tebrik etti.
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