Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Amerika’daki her çocuğa iki adet SpaceX hissesi verilecek, biri şirketten, diğeri ise bizzat benden." ifadelerini kullandı.

Konu hakkında Musk daha fazla bilgi vermedi.

ABD basınına göre, ülkede yaklaşık 72 milyon çocuk bulunuyor, bu da Musk'ın vaadinin 18,4 milyar dolar değerinde olduğu anlamına geliyor.