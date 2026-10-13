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        Haberler Dünya Hürmüz Boğazı'nda iki ticari gemi vuruldu

        Hürmüz Boğazı'nda iki ticari gemi vuruldu

        İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda iki ticari geminin kaynağı belirsiz mühimmatlarla vurulduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 22:58 Güncelleme:
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        Hürmüz'de iki ticari gemi vuruldu

        UKMTO yazılı açıklama yaparak, bir petrol tankeri ile bir konteyner gemisinin Hürmüz Boğazı'nda kaynağı belirsiz mühimmatlarla vurulduğuna dair güvenilir bir kaynaktan ihbar aldıklarını bildirdi.

        Saldırıların ayrıntılarına ve gemilerde meydana gelen muhtemel hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

        Yetkililerin saldırılarla ilgili incelemeleri sürerken UKMTO bölgedeki gemilere dikkatli seyir yapmaları çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca, şüpheli faaliyetlerin UKMTO'ya bildirilmesi istendi.

        ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve daha sonra ABD'nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri büyük oranda kısıtlayan İran, Boğaz'dan "izinsiz" geçmek isteyen gemileri hedef alıyor.

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        İran'ın, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gemilere yönelik saldırıları, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı savaşın başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken yalnızca dün 6 geminin saldırıya uğradığı açıklanmıştı.

        İran Deniz Kuvvetleri tarafından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda takip sistemlerini kapatarak "yasaklı bölgeden" geçmeye çalışan bir petrol tankerinin hasar gördüğü ve alev aldığı bildirilmişti.

        Açıklamada, söz konusu tankerin İran Donanması tarafından tespit edildiği ancak hasarın mayına çarpma nedeniyle mi yoksa saldırı sonucu mu meydana geldiğine ilişkin bilgi verilmemişti.

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        İran makamları ayrıca bölgedeki gemilere, uluslararası kurallara uygun şekilde elektronik sistemlerini açık tutmaları ve güvenli geçiş için İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon kurmaları çağrısında bulunmuştu.

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

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        #Hürmüz Boğazı
        #gemi
        #mühimmat
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