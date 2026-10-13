Husiler: Petrol şirketine saldırı düzenlendi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'de meşru hükümete destek veren Arap Koalisyonu'nun, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya saldırı düzenleneceğini açıklamasının ardından kentte patlama sesleri duyuldu.

Husilere bağlı El-Mesire kanalında yer alan haberde de Sana'da bulunan Yemen Petrol Şirketinin Sibaha tesisine hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

Saldırıya uğrayan tesisin boş olduğu, bünyesinde petrol ürünleri bulunmadığı ve söz konusu ürünlerin daha önce başka tesislere nakledildiği aktarıldı.

Saldırıda can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ise henüz bilgi verilmedi.

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Koalisyon sivillerin bölgeyi boşaltmasını istemişti

Yemen'de meşru hükümete destek veren Arap Koalisyonu, kısa süre önce yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da bulunan Yemen Petrol Şirketindeki sivillerin güvenlikleri için bölgeyi terk etmelerini istemişti.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de yaptığı açıklamada, başkent Sana'nın hedef alınması durumunda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik "şiddetli ve acı verici bir karşılık verecekleri" tehdidinde bulunmuştu.

Seri, "Suudi Arabistan milli petrol şirketi Aramco'da çalışan tüm görevli ve vatandaşların tesislerden uzaklaşmaları uyarısını yapıyoruz. Buralar, bizim meşru hedefimiz olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Görsel: AA, temsilidir