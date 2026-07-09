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        Haberler Dünya İran'da patlama sesleri

        İran'da patlama sesleri

        ABD saldırılarının devam ettiği İran'da, Sistan ve Beluçistan, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 22:01 Güncelleme:
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        İran'da patlama sesleri

        Yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, ülkenin güney bölgelerinde patlama sesleri duyuluyor.

        Buna göre, Sistan ve Beluçistan’a bağlı Kunarek kentinde 3, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çoğadek’te 2 ve Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde birden fazla patlama sesi duyuldu.

        İran devlet televizyonu, bazı haberlerin aksine, Bender Abbas, Keşm, Sirik ve Cask kentlerinde şu ana kadar herhangi bir patlamanın bildirilmediğini açıkladı.

        Buşehr Valiliğinden yapılan açıklamada ise duyulan patlama sesine ilişkin araştırmanın devam ettiği, patlamanın hava savunma sisteminden mi yoksa "düşman" füzesinden mi kaynaklandığının araştırıldığını belirtti.

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        CNN ise ABD ordusunun İran'a yönelik bir saldırı düzenlemediğini ifade etti.

        ABD ordusu dün İran’ın güney kentlerine yoğun saldırılar gerçekleştirmişti.

        *Görsel: AA, temsilidir

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