Yem fabrikasında büyük yangın

Bursa'da, yem fabrikasındaki tahıl kurutma makinesi içinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangına, itfaiye ekipleri 11 araçla müdahale ediyor. Olayla ilgili jandarma ekipleri de soruşturma başlattı (İHA)