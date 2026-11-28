İran liderinin danışmanı Muhbir'den Irak'a Trump'ın politikalarına karşı uyarı
İran lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, Irak yönetimine iki ülke arasındaki sınır meselelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına alet edilmemesi çağrısında bulundu
Giriş: 28 Kasım 2026 - 19:16 Güncelleme:
İran lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran ile Irak arasındaki sınır kapılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Irak yönetimini uyaran Muhbir, "Bağdat, sınır konusunun suçlu Trump'ın politikalarına alet olmaması konusunda uyanık olmalı" ifadelerini kullandı.
"KOMŞULARIMIZLA ORTAK KADERİ PAYLAŞMAK TEMEL BİR İLKEDİR"
İran'ın zor zamanlarda Irak halkının yanında olduğunu savunan Muhbir, "Dış politikamızda, komşularımızla ortak kaderi paylaşmak temel bir ilkedir" dedi.
Irak yönetimi, son olarak ülkenin kuzeyindeki Halepçe kentinde bulunan ve İran'a açılan Beşte Sınır Kapısı'nın kapatıldığını duyurmuştu. (
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