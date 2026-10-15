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        Haberler Dünya İsrail'den Lübnan'a saldırı

        İsrail'den Lübnan'a saldırı

        İsrail ordusunun ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 00:58 Güncelleme:
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        İsrail'den Lübnan'a saldırı

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail topçuları güneydeki Sırbin beldesi ile Zıbkin Vadisi'ni hedef aldı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hadasa beldesine düzenlediği hava saldırısında, biri 4 yaşında çocuk olmak üzere 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

        İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

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        Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

        Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

        Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

        Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

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        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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