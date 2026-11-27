Kuveyt Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Tutunci, ülkeye yönelik saldırılar nedeniyle Bakanlığa çağrıldı. Büyükelçi Tutunci'ye verilen protesto notasında, Kuveyt'in toprak bütünlüğünü ve egemenliğini açıkça ihlal eden, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ve BM Güvenlik Konseyinin 2817 sayılı kararını hiçe sayan saldırılar şiddetle kınandı. Kuveyt'in BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğu, egemenliğini ve güvenliğini korumak, vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alma hakkına sahip olduğu vurgulandı.

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İRAN'IN SALDIRISINDA İKİ İTALYAN HAYATINI KAYBETTİ

Kuveyt ordusu dün, İran'ın ülkeye düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında kritik öneme sahip bir tesisin hedef alındığını açıklamıştı. İlk açıklamada saldırıda 1'i Kuveyt, 2'si İtalya ve 1'i Pakistan vatandaşı olmak üzere 4 kişinin yaralandığı bildirilmiş, daha sonra yaralanan 2 İtalyan'ın hayatını kaybettiği duyurulmuştu