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        Haberler Dünya İsrail’in 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a saldırılarında can kaybı 4 bin 362’ye yükseldi

        İsrail’in 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a saldırılarında can kaybı 4 bin 362’ye yükseldi

        İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 362'ye, yaralananların sayısı 12 bin 378'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 19:24 Güncelleme:
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        Lübnan'da can kaybı 4 bini geçti

        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 Mart-6 Eylül döneminde İsrail saldırılarında 4 bin 362 kişinin hayatını kaybettiği, 12 bin 378 kişinin yaralandığı belirtildi.

        Bakanlık, son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin yaralandığını bildirdi.

        Açıklamada, İsrail’in 8 Ekim 2023’ten bu yana Lübnan’a yönelik saldırılarında toplam can kaybının 8 bin 929’a, yaralı sayısının 30 bin 614’e ulaştığı aktarıldı.

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        #lübnan
        #haberler
        #israil
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