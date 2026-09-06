Lübnan'da can kaybı 4 bini geçti

İsrail’in 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a saldırılarında can kaybı 4 bin 362’ye yükseldi
İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 362'ye, yaralananların sayısı 12 bin 378'e yükseldi.
Giriş: 06 Eylül 2026 - 19:24 Güncelleme:
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 Mart-6 Eylül döneminde İsrail saldırılarında 4 bin 362 kişinin hayatını kaybettiği, 12 bin 378 kişinin yaralandığı belirtildi.
Bakanlık, son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin yaralandığını bildirdi.
Açıklamada, İsrail’in 8 Ekim 2023’ten bu yana Lübnan’a yönelik saldırılarında toplam can kaybının 8 bin 929’a, yaralı sayısının 30 bin 614’e ulaştığı aktarıldı.
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