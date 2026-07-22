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        Haberler Dünya Ukrayna'nın yeni genelkurmay başkanı Mykhailo Drapatiy kimdir?

        Ukrayna'nın yeni genelkurmay başkanı Mykhailo Drapatiy kimdir?

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaşın üzerinden dört yıldan fazla zaman geçtikten sonra askeri stratejisini yeniden belirlemeye çalışırken Tümgeneral Mykhailo Drapatiy'i Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeni başkomutanı olarak atadı. 26 yıldır hizmet veren Drapatiy, tank subayı olarak göreve başladığı Ukrayna ordusunun kaptan köşküne çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 15:41 Güncelleme:
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        Ukrayna'nın yeni askeri lideri Drapatiy kimdir?

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaşın üzerinden dört yıldan fazla zaman geçtikten sonra askeri stratejisini yeniden belirlemeye çalışan Kiev'de önemli bir lider değişikliğine gitti. Tümgeneral Mykhailo Drapatiy'i Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeni başkomutanı olarak atandı.

        43 yaşındaki Drapatiy, günlerce süren halk protestolarının ardından görevden alınan General Oleksandr Sırskiy'nin yerine geçti ve böylece Drapatiy, Ukrayna ordusuna liderlik eden en genç subaylardan biri oldu.

        Yeni nesil askeri liderlik

        Uzmanlar, Drapatiy'nin Ukrayna'nın en yetenekli saha komutanlarından biri olduğunu belirtirken, yıllardır Rus güçlerine karşı savaşan yeni nesil askeri liderlerin temsilcisi arasında da geniş çapta kabul gördüğü aktarılıyor.

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        26 yıl boyunca silahlı kuvvetlerde görev yapan General Drapatiy, tank teğmenliğinden Ukrayna Kara Kuvvetleri'nin bir parçası olan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ortak Kuvvetler Komutanlığı'nda komutanlığa kadar yükselmiş ve stratejik öneme sahip kuzeydoğu cephesindeki operasyonları denetlemiştir.

        Geçtiğimiz hafta Drapatiy, silahlı kuvvetlerin modern savaşın şartlarına uyum sağlamaya devam etmesi gerektiğini savunarak, orduda reform çağrısında bulunmuştu:

        "Ukrayna silahlı kuvvetlerine inanıyorum; öğrenme, teknoloji geliştirme, insanları koruma ve liderlerde bulunan sonuçtan sorumluluk alma yeteneğine sahipler."

        2014'ten beri savaş alanında

        Drapatiy, ilk olarak 2014'te Rusya'nın Doğu Ukrayna'ya yaptığı ilk müdahale sırasında ulusal çapta tanınmaya başladı.

        Mariupol'deki şiddetli çatışmalar sırasında, kuşatılmış Ukraynalı polis memurlarını kurtarmak için Rus barikatını yaran zırhlı bir saldırıya önderlik etti; bu operasyon Donbas'taki ilk çatışmaların dönüm noktalarından biri oldu.

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        O yılın ilerleyen aylarında, kuşatma altındaki Ukrayna kuvvetlerini Rus kontrolündeki topraklardan geçirerek güvenli bir yere götürdü ve agresif kararlar alabilen cesur bir komutan olarak ulusal çapta ününü daha da yaydı.

        Rusya'nın 2022'deki topyekün işgal girişiminin ardından Drapatiy, Ukrayna'nın en çetin bölgelerinde defalarca görevlendirildi ve genellikle yoğun Rus saldırılarıyla karşı karşıya kalan cepheleri istikrara kavuşturdu.

        En önemli başarılarından biri, 2024'te Rusya'nın Harkiv'e doğru ilerleyişini durdurmaya yardımcı olması ve ardından kara kuvvetlerinin en genç komutanı olmasıdır.

        Şeffaflığa odaklanan reformcu anlayış

        Drapatiy, savaş alanının ötesinde Ukrayna ordusunu modernize etmeyi hedefliyor.

        Kasım 2024'te Ukrayna Kara Kuvvetleri komutanı olarak Sovyet döneminin katı komuta yapılarından uzaklaşıp asker alımını, eğitimi iyileştirmeyi ve sahadaki komutanlara daha fazla hareket alanı tanımayı hedefleyen reformlara destek verdi.

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        Haziran 2025'te Rusya'nın Ukrayna askeri eğitim merkezine düzenlediği ve en az 12 askerin ölümüne, onlarca askerin de yaralanmasına neden olan saldırının ardından istifa etmesi, geniş yankı uyandırdı.

        Trajediden kişisel olarak sorumlu olduğunu kabul eden Drapatiy, askeri liderlerin askerlerinin canlarından sorumlu tutulması gerektiğini savundu.

        O dönem yaptığı bir açıklamada "Komutanların insanların hayatlarından kişisel olarak sorumlu olduğu bir ordu, yaşayan bir güçtür. Kayıplardan kimsenin sorumlu tutulmadığı bir ordu ise içten içe ölüyor demektir." demişti.

        İstifası Ukrayna'da birçok kişiyi şaşırtmış olsa da, kısa süre sonra Ortak Kuvvetler Komutanı olarak atandı ve cephe hattındaki operasyonel liderliğe geri döndü.

        Tank subaylığından ordu komutanlığına

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        1982'de Ukrayna'nın batısındaki Kamianets-Podilskiy'de doğan Drapatiy, 2004 yılında Harkiv Tank Kuvvetleri Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra 72. Bağımsız Mekanize Tugay'da askeri kariyerine başladı.

        Askeriyeye tank subayı olarak adım atan Drapatiy, yirmi yılı aşkın bir süre sonra savaşın en zorlu anlarından birinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin komutasını devralıyor.

        Bu atama Zelenskiy'nin savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanırken savaş deneyimini askeri reformlarla birleştiren, daha genç ve saha tecrübesine sahip komutanları tercih ettiğini gösteriyor.

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