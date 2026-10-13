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        Haberler Dünya İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na inen New York uçağında bomba ihbarı

        İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na inen New York uçağında bomba ihbarı

        New York'tan kalkan ve Ben Gurion Havalimanı'na inen Delta Havayollarına ait yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle incelemeye alındı. İsrail Havalimanları İdaresi, güvenlik kontrollerinin ardından herhangi bir "olağan dışı bulguya" rastlanmadığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 10:20 Güncelleme:
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        New York-Tel Aviv uçağında bomba ihbarı

        ABD'nin New York kentinden kalkan Delta Havayollarına ait bir yolcu uçağı, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na indikten sonra isimsiz bir bomba tehdidi nedeniyle incelemeye alındı.

        İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Havalimanları İdaresi, New York’tan kalkan ve Ben Gurion Havalimanı’na inen Delta Havayollarına ait yolcu uçağında patlayıcı bir cihaz olduğuna dair isimsiz bir ihbar aldı.

        Habere göre, tüm yolcular tahliye edildikten ve uçak hava limanında izole bir alana yönlendirildikten sonra arama yapıldı.

        İsrail Havalimanları İdaresi, güvenlik kontrollerinin ardından herhangi bir "olağan dışı bulguya" rastlanmadığını açıkladı.

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        Açıklamada, "Uçak, Ben Gurion Havalimanı güvenlik personeli tarafından kapsamlı bir şekilde incelendi. Operasyonlar normale döndü." ifadelerine yer verildi.

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        #israil
        #bomba ihbarı
        #haberler
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