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        Haberler Dünya Rusya'dan NATO Zirvesi'ne dair açıklama

        Rusya'dan NATO Zirvesi'ne dair açıklama

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Zaharova, "zirvede NATO müttefikleri arasındaki görüş ayrılıklarının giderilemediği" değerlendirmesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 22:20 Güncelleme:
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        Rusya'dan NATO Zirvesi'ne dair açıklama

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Avrupa kıtasını askerileştirmeye, savunma kapasitesini artırmaya ve Rusya ile silahlı çatışmaya hazırlanmaya odaklandığını ileri sürdü.

        Zaharova, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin zirveyi İttifak tarihi açısından "çığır açıcı" olarak göstermeye çalışsa da zirveden bir sonuç çıkmadığını savunan Zaharova, "zirvede NATO müttefikleri arasındaki görüş ayrılıklarının giderilemediği" değerlendirmesinde bulundu.

        Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasına yönelik ilgisini kaybetmemesi ve ABD güçlerinin kıtadan çekilmesi sürecini hızlandırmaması için çaba gösterildiğini kaydeden Zaharova, Avrupa ülkelerinin ve Kanada liderlerinin Washington'a bağlılıklarını göstermesi ve sorumluluk açıklamalarının ilişkilerdeki "çatlakları ortadan kaldırmadığını" öne sürdü.

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        NATO ülkelerinin öncelikle Rusya'ya karşı savunma hazırlığı yaptığını belirten Zaharova, "Onlar, her şeyden önce bir kez daha Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik uzun vadeli tehdit olarak nitelendirdikleri Rusya’ya karşı savunma yapmayı planlıyor. Ankara’da bütün müttefikler bunun altına imza attı. Üstelik buna, Rusya tarafından hazırlanmakta olan bir saldırıya ilişkin hiçbir işaret bulunmadığını söyleyenler de dahil oldu. Ülkemizle karşı karşıya gelmek, İttifak açısından varoluşsal ve sistemik bir nitelik taşıyor." ifadelerini kullandı.

        Mevcut Avrupa elitlerinin "kolektif Batı'nın Rusya ile çatışmasında öncü konuma gelmeye çalıştığını" dile getiren Zaharova, bu politikanın Rusya açısından tehdit ve sorun oluşturmasının yanı sıra Avrupa'nın kaynaklarını tükettiğini ve kıtada askeri gerilim alanları yarattığı değerlendirmesinde bulundu.

        "ABD, NATO'dan duyduğu hayal kırıklığını gizlemiyor"

        ABD'nin NATO'dan duyduğu hayal kırıklığını gizlemediğini söyleyen Zaharova, Grönland konusunun Washington'ın istediği senaryoya göre çözülemediğini ve ABD'nin ihtiyaç duyduğu dönemde NATO ülkelerinden beklediği desteği alamadığı görüşünün Washington'da sürdüğünü belirtti.

        NATO ülkelerinin toplam savunma harcamalarının 2026'da 1,8 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğine işaret eden Zaharova, "Bu kaynaklarla ne kadar çok iyi iş yapılabilirdi?" diye sordu.

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        "NATO'nun ana çizgisi değişmedi"

        NATO'nun "yapıcı bir gündemi öncelik haline getirmediğini" savunan Zaharova, şöyle devam etti:

        "Genel çizgi değişmiyor; Avrupa kıtasının askerileştirilmesi, savunma potansiyelinin artırılmasına yoğunlaşılması, Rusya ile silahlı çatışmaya hazırlık ve elbette Ukrayna'ya yardım."

        Zaharova, Ukrayna'nın Rusya'ya "stratejik yenilgi" yaşatma amacı doğrultusunda NATO içindeki bazı ülkeler tarafından kullanıldığını belirtti.

        NATO ülkelerinin Kiev'e milyarlarca dolar destek verdiğini hatırlatan Zaharova, buna karşılık Avrupa'daki sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne yönelik harcamaların azaltıldığını ve bunun Avrupa halklarının refahına zarar verdiğini ifade etti.

        Ankara'daki zirvede Ukrayna'ya bu yıl 70 milyar avroluk askeri yardım sözü verildiğini aktaran Zaharova aynı destek seviyesinin 2027'de de korunmasının planlandığını anımsattı.

        "Batı Ukrayna'yı harcanabilir unsur olarak görüyor"

        Zaharova, Batılı yönetimlerin sıradan Avrupalıların çıkarlarını dikkate almadığını, Ukraynalıların da jeopolitik hedefler doğrultusunda "harcanabilir unsur" olarak görüldüğünü söyledi.

        NATO Genel Sekreteri Rutte'nin "Düşünmek için zaman yok." sözlerine atıfta bulunan Zaharova, "Yazık. NATO stratejistleri durup düşünselerdi belki yalnızca İttifakı değil, bütün dünyayı felakete sürükleyebilecek bu kadar sorumsuz kararlar almazlardı." ifadelerini kullandı.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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