Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan mevkidaşı ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile İstanbul'da görüşme gerçekleştirecek
Giriş: 27 Kasım 2026 - 20:50 Güncelleme:
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın İstanbul'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas ile görüşeceğini duyurdu.
Duran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım 2026 tarihinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas’la İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirecektir.
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