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        Haberler Dünya Suriyeli mürettebatın bulunduğu gemi battı

        Suriyeli mürettebatın bulunduğu gemi battı

        Karadeniz'de, Bulgaristan açıklarında Suriyeli mürettebatın bulunduğu bir geminin, insansız hava aracı (İHA) ve insansız deniz aracı (İDA) ile düzenlenen saldırı sonucu battığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 19:29 Güncelleme:
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        Suriyeli mürettebatın bulunduğu gemi battı

        Suriye Denizciler Sendikasından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de Bulgaristan kıyılarına yakın bir noktada seyreden "HS DIGNITY" adlı gemi, bir İHA ve iki İDA'nın hedefi oldu.

        Açıklamada, saldırının ardından 14'ü Suriye uyruklu toplam 16 kişilik mürettebatın bulunduğu geminin sulara gömüldüğü kaydedildi.

        Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında şu ana kadar mürettebattan 5 kişinin kurtarıldığı aktarıldı. Kayıp denizcileri arama çalışmalarının ise 6 bot ve 2 helikopterin katılımıyla aralıksız sürdüğü belirtildi.

        *Fotoğraf: İHA, temsilidir

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        #gemi
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