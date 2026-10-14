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        Haberler Dünya Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı uyarısı sonrası patlama sesleri duyuldu

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı uyarısı sonrası patlama sesleri duyuldu

        Yemen'deki İran destekli Husilerin hedef aldığı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı uyarısı sonrası patlama sesleri duyuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 10:30 Güncelleme:
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        Riyad'da patlama sesleri

        Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, erken uyarı sisteminin başkent genelinde devreye girdiği bildirildi. Kurum ayrıca vatandaşların uyarı anında izlemesi gereken güvenlik talimatlarını içeren bir bilgilendirme mesajı paylaştı.

        Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre uyarının ardından Riyad'da 4 patlama sesi duyuldu.

        Sivil Savunma Müdürlüğünden kısa süre sonra yapılan açıklamada da tehlikenin geçtiği kaydedildi.

        Riyad'da cep telefonu kullanıcılarına tehdidin geçtiği, olası isabet noktalarından uzak durmaları, çevredeki herhangi bir yabancı cisme yaklaşmamaları uyarısı içeren ikinci bir bildirim gönderildi.

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        Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad'a ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

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        #suudi arabistan
        #Husiler
        #haberler
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