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        Haberler Dünya Trump 2020 seçimlerine dair iddialarını sürdürüyor: ABD istihbaratına araştırma görevi

        Trump 2020 seçimlerine dair iddialarını sürdürüyor: ABD istihbaratına araştırma görevi

        ABD Başkanı Donald Trump, bir buçuk yıl önce göreve döndüğünden beri, kaybettiği ancak kazandığını iddia ettiği 2020 Başkanlık Seçimi'nde yabancı müdahale olduğuna dair kanıt aramak için ABD istihbaratından araştırmacılar ve analistler görevlendirdi. Başkan Trump, 2020 seçimlerinin hileyle lekelendiğine dair iddialarına kanıt sunmaya çalıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 17:39 Güncelleme:
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        Trump 2020 seçimlerine dair iddialarını sürdürüyor

        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da, Demokrat Başkan adayı Joe Biden'a kaybettiği 2020 Başkanlık Seçimleri'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Trump konuşmasında seçmen kayıtlarının çalınmasıyla ilgili raporları, oylama makinelerindeki yazılım güvenlik açıkları ve sahte seçmen kayıtlarıyla ilgili iddialarda bulundu.

        Adını vermeyen bir Beyaz Saray yetkilisi ise, toplanan belgelerin kapsamlı bir şekilde incelenmesinin ardından, araştırma ekibinin bu iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt bulamadığını söyledi.

        "Bilgiler silah olarak kullanılıyor"

        Eski istihbarat subayı ve Trump’ın ilk döneminde durum raporlarını sunan Julia Curlee, başkanın bu belgelerde yer alan bilgilere ilişkin açıklamasına şaşırdığını söyleyerek, “Daha önce hiç ham, doğrulanmamış haberlerin bu şekilde yayıldığını görmedim. 'Uygun' bilgiler toplanıp, Amerikan seçimlerine karşı resmen bir silaha dönüştürüldü” yorumunu yaptı.

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        Trump'ın ikinci döneminin başında seçim güvenliği girişimlerini askıya almasından önce yönetim, ABD'deki eyalet hükümetleriyle rutin olarak bilgi paylaşılması dışında, olası bir müdahaleyi önlemeye yönelik atılacak ek adımlara ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

        Öte yandan, anayasa gereği eyaletler tarafından yürütülen seçimi, merkezi idareye bağlayacak bir adımın gündemde olmadığı ifade edildi.

        Çin'in seçmen verileri iddiası

        Trump, ABD oylama sisteminin güvensiz olduğunu uzun bir süredir savunuyor. İlk döneminde, ABD istihbarat analistleri, Çin istihbaratının birçok eyaletten seçmen kayıt verilerini analiz ettiğini bildirmişti.

        Eski ABD yetkilileri, Çin'in seçmen kayıt verilerini çaldığını veya başka yollarla elde ettiğini, bu verilerin bir kişinin adı, adresi ve siyasi partisi gibi bilgileri içerebileceğini iddia etmişti.

        Nitekim ABD'li yetkililerin 2020 yılında belirttiği gibi bu durum; Çin'in seçim sonuçlarını tahmin etme ve olası sonuçlar karşısında ABD'nin Çin politikasını şekillendirme girişimini destekleme amacını taşıyordu.

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        ABD istihbarat yetkilileri ve siber güvenlik uzmanları, Çin'in Amerikan vatandaşları hakkında kişisel bilgi ve veriler toplamak için onlarca yıldır girişimde bulunduğunu uzun bir süredir iddia ediyor.

        Yetkililer, esas amacın casusluk yapmak ve Çin'i küresel siyasette daha güçlü kılmak olduğunu belirtiyor.

        Seçim güvenliği çelişkisi

        Trump, 2020 seçimlerinin güvensiz olduğunu seçimi kaybettikten sonra dillendirmeye başlamıştı.

        Şubat 2020'de üst düzey istihbarat yetkilileri, seçimleri yabancı müdahalelerden koruma ve oy kullanma makinelerinin güvenilirliğini sağlama yönündeki çalışmalar hakkında kendisine bilgi vermişti.

        İddiaya göre Başkan Trump, seçimlerin güven içinde yapılacağını açıklayacağı basın toplantısını iptal etmişti.

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