Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Macaristan Başbakanı Magyar voleybol oynadı
Resmi ziyaret kapsamında Ukrayna'da bulunan Macaristan Başbakanı Magyar, ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy lise öğrencileriyle voleybol oynadı
Giriş: 25 Kasım 2026 - 14:54 Güncelleme:
Resmi ziyaret kapsamında Ukrayna'da bulunan Macaristan Başbakanı Peter Magyar ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Zakarpatya bölgesindeki Berehove şehrinde bulunan Lajos Kossuth Lisesi'nde öğrencilerle voleybol oynadı.
Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okulda derslerin Macarca yapıldığını, öğrencilerin Ukraynaca ve İngilizce öğrendiğini belirtti.
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