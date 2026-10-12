Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Zelenskiy'nin soluklanma fırsatını hak ettiğini düşünmüyorum"

        "Zelenskiy'nin soluklanma fırsatını hak ettiğini düşünmüyorum"

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ateşkes çağrılarıyla silahlanmak için zaman kazanmaya çalıştığını belirterek, "Onun böyle bir soluklanma fırsatını hak ettiğini düşünmüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 19:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Zelenskiy'nin soluklanma fırsatını hak ettiğini düşünmüyorum"

        Lavrov, Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya'nın enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması konusunda anlaşmaya vardığına dair açıklamasının doğru olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Lavrov, bu anlaşmanın statüsü konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin tepkisine atıfta bulunabileceklerini belirtti.

        Lavrov, "Kendisine (Zelenskiy'e) aynı soru yöneltildiğinde böyle bir anlaşmadan haberdar olmadığını ve bu konuda (kendisine) bazı açıklamaların yapılmasından memnuniyet duyacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "Ateşkes söylemi Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma sloganının yerini aldı"

        Ateşkes konusunda Zelenskiy'nin defalarca konuştuğunu hatırlatan Lavrov, "Son aylarda bu 'ateşkes' sloganı, hem Zelenskiy'nin hem de onun Batılı efendilerinin söyleminde, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma sloganının yerini aldı. Amaç tek ve çok basit: Soluklanma fırsatı elde etmek için zaman kazanmaya çalışmak." diye konuştu.

        Lavrov, Ukrayna'nın seçim için istediği 2 ayın verilmesi halinde gücünü yeniden toparlayacağını, Avrupa'nın Kiev'i yeni silahlarla donatacağını savundu.

        Zelenskiy'nin Trump'ın açıklaması karşısında sergilediği "yapmacık şaşkınlığın" yalnızca tek bir şeyi gösterdiğini aktaran Lavrov, "Onun böyle bir soluklanma fırsatını hak ettiğini düşünmüyorum. Bir kez daha verilen güvencelere ve vaatlere kanacağımızı da düşünmüyorum." diye konuştu.

        REKLAM

        "Rusya hiç kimseye hesap vermek zorunda değil"

        Rusya'nın Ukrayna'da "özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmaya" devam edeceğini vurgulayan Lavrov, bu hedeflerin herkes tarafından gayet iyi bilindiğine dikkati çekti.

        Lavrov, Zelenskiy'nin ve onun Avrupalı efendilerinin zikzaklarının ve sürekli yön değiştirmelerinin aksine, bu hedefleri hiçbir zaman değiştirmediklerini kaydederek, "Dolayısıyla hiç kimseye karşı kendimizi savunmak veya herhangi bir konuda hesap vermek zorunda değiliz." dedi.

        "Çözüm, Filistin Devleti'nin kurulmasını gerektiriyor"

        Lübnan'ın, İsrail'in saldırganlığına ve işgaline maruz kalmaya devam ettiği ve Moskova'nın bu yönde atacağı adımlar hakkında bir soruya verdiği yanıtta Lavrov, İsrail'in eylemlerinin hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) mevcut kararlarıyla hem de ABD'li arabulucuların belirlediği hedeflerle doğrudan çeliştiğine işaret etti.

        REKLAM

        Lübnan'ı açık bir biçimde desteklediklerinin altını çizen Lavrov, "İsrail'in güvenliğinin, Arap komşularıyla ilişkilerinin tamamen çözüme kavuşturulması çerçevesinde ve Orta Doğu'daki bütün sorunların BMGK kararları temelinde, kapsamlı biçimde çözülmesi bağlamında sağlanmasından yanayız. Bu da elbette bir Filistin Devleti'nin kurulmasını gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

        "Orta Doğu ülkeleri dışarıdan müdahale olmadan anlaşmalı"

        Lavrov, Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil tesislere ve havalimanlarına yönelik saldırılarına ilişkin soruyu da yanıtladı.

        Rusya Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklama yaptığını hatırlatan Lavrov, "Arap Yarımadası'nda, Babulmendep Boğazı ve Hürmüz Boğazı bölgelerinde sivil tesislere ve özellikle sivillere zarar veren her türlü saldırının derhal durdurulmasını talep ettik." dedi.

        REKLAM

        Lavrov, Rusya'nın Basra Körfezi ve çevresinde kolektif güvenlik sistemi oluşturulması yönündeki girişimlerini uzun süredir sürdürdüğünü belirterek, Suudi Arabistan, diğer Körfez ülkeleri ve İran'ın bu girişimleri hayata geçirmesini umduklarını söyledi.

        Bölge ülkelerinin dış müdahale olmadan kendi aralarında anlaşması gerektiğini vurgulayan Lavrov, "Bölge ülkelerinin dışarıdan müdahale olmaksızın kendi aralarında anlaşmaya varmaları yönünde somut adımlar atılması halinde, bunun uzun vadeli ve kalıcı bir çözüme ulaşmanın en gerçekçi yolu olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rusya
        #Ukrayna
        #Lavrov
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İngiltere'den İran'a dair kritik açıklama
        İngiltere'den İran'a dair kritik açıklama
        PKK Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
        PKK Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
        Murat'ın katilinden yapay zekadan ceza araştırması
        Murat'ın katilinden yapay zekadan ceza araştırması
        Ağrı Dağı'nda heyelan! Son anda kurtuldular!
        Ağrı Dağı'nda heyelan! Son anda kurtuldular!
        "Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız!"
        "Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız!"
        Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandı!
        Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandı!
        Kan donduran cani! Önce kaynar su dökmüş sonra boğmuş!
        Kan donduran cani! Önce kaynar su dökmüş sonra boğmuş!
        Cem kontrolde
        Cem kontrolde
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        Sahte polisler iş insanını kaçırıp 10 milyonluk servetini gasp etti
        Sahte polisler iş insanını kaçırıp 10 milyonluk servetini gasp etti
        Otomotivin 'Paris' savaşı
        Otomotivin 'Paris' savaşı
        Zelenskiy'nin Putin ile görüşmesi mümkün mü?
        Zelenskiy'nin Putin ile görüşmesi mümkün mü?
        2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
        2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Devler Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Barcelona!
        Devler Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Barcelona!
        'Sevdan Bir Ateş' dizi setine anlamlı ziyaret
        'Sevdan Bir Ateş' dizi setine anlamlı ziyaret
        Yeşilçam'dan acı haber
        Yeşilçam'dan acı haber
        Bu hafta burçları neler bekliyor?
        Bu hafta burçları neler bekliyor?