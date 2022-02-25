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Haberler Dünya Rusya Ukrayna savaşı haberleri: Dünyaca ünlü aktör Sean Penn Ukrayna'da
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Dünyaca ünlü aktör Sean Penn Ukrayna'da

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine dair belgesel çekeceği bildirilen Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn'in Ukrayna'da olduğu belirtildi.

Rusya Ukrayna savaşı haberleri: Dünyaca ünlü aktör Sean Penn Ukrayna'da
Dünyaca ünlü aktör Sean Penn Ukrayna'da
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HABERTURK.COM / AA

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin Facebook hesabından yapılan paylaşımda, Penn'in Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına dair belgesel çekimleri için geldiği Ukrayna'da kalmaya devam edeceği kaydedildi.

Paylaşımda, Penn'in belgesel çekimleri kapsamında Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk ile bir araya geldiği, gazeteciler ve askeri personellerle Rusya'nın saldırıları hakkında görüş alışverişinde bulunduğu vurgulandı.

Ünlü yönetmen ve oyuncunun Ukrayna'daki tüm olayları kaydetmek ve dünyaya Rusya'nın saldırıları hakkındaki gerçeği anlatmak için özel olarak Kiev'e geldiği aktarılan paylaşımda "Sean Penn diğerlerinin, özellikle de Batılı politikacıların sahip olmadığı cesareti gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Penn, Kasım 2021'de de Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerine dair hazırladığı bir belgesel üzerinde çalışmak için Donetsk bölgesi yakınlarındaki Ukrayna ordusuna ait mevzileri ziyaret etmişti.

Ukrayna makamları, ziyarete ilişkin "Penn, Rusya’nın saldırganlığının sonuçlarını kendi gözüyle görmek için bölgeyi ziyaret ediyor. Belgesel, ülkemizde neler meydana geldiğini kamuoyuna gösterecek." açıklamasında bulunmuştu.

Çok sayıda uluslararası insani yardım ve savaş karşıtı projelerde yer alan Penn'in girişimiyle depremin vurduğu Haiti'de yardım çalışmalarına destek vermek için 2010'da kurulan CORE, 2016'da ABD'nin güneydoğusunda büyük yıkıma sebep olan Matthew kasırgası yardım çalışmalarında da etkin rol almıştı.

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