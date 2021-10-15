Dünyada el yıkama oranı düşük; Türkiye'de sonuç yüz güldürücü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Dünyada el yıkama oranı düşük; Türkiye'de sonuç yüz güldürücü

El temizliğinin öneminin koronavirüsle birlikte arttığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Mert, el yıkama oranları üzerine farklı ülkelerde yapılan araştırmalara dikkat çekti. Prof. Dr. Gürkan Mert, "Çalışmalar insanların yüzde 40'ının el yıkamaya uymadığını gösteriyor. İnsanlar ellerini koronavirüse rağmen yıkamıyor. Türkiye'de ise bu oran, dünyadaki oranın çok daha üstünde, bizde el yıkamaya uyum yüzde 55-60 civarlarında" dedi

Dünyada el yıkama oranı düşük; Türkiye'de sonuç yüz güldürücü
Dünyada el yıkama oranı düşük; Türkiye'de sonuç yüz güldürücü
0:00 / 0:00
DHA

Pek çok hastalık vücuda eller yoluyla bulaşıyor. Solunum ve damlacık yoluyla bulaşan hastalıklar öncelikle ellerden insanlara geçiyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Mert,15 Ekim Dünya El Yıkama Günü'ne dair açıklamalarda bulundu.

"İNSANLAR ELLERİNİ KORONAVİRÜSE RAĞMEN YIKAMIYOR"

El yıkamaya uyumla ilgili dünyada çalışmalar yapıldığını belirten Prof. Dr. Mert, "Başka ülkelerde yapılmış çalışmalar insanların yüzde 40'ının el yıkamaya uymadığını gösteriyor. Bu son 2 yıl içerisinde yapılmış bir çalışma. Farklı ülkelerden örneklemeler alınmış. Bin ila bin 500 kişi izlenmiş. Bu kişilere nasıl ve ne sıklıkla ellerini yıkadıkları sorulmuş. El yıkama uyumu yüzde 38.8 çıkmış. İnsanlar ellerini koronavirüse rağmen yıkamıyor. Türkiye’de ise soru-cevap şeklinde bir anket tarzında araştırma yapılmış. Türkiye dünyadaki oranın çok çok daha üstünde, bizde el yıkamaya uyum yüzde 55-60 civarlarında. Dünya ortalamasının çok üzerindeyiz” diye konuştu.

"SABUNSUZ EL YIKAMA BAKTERİ VE VİRÜSLERE KARŞI BAŞARILI OLAMIYOR"

'Doğru el yıkamada elleri 20 saniyeden aşağı bir sürede yıkamayın' uyarısında bulunan Prof. Dr. Mert, "Bu yıkama esnasında sabun kullanmamız gerekiyor. Sıcak su, soğuğa oranla daha faydalı değil. Sıcak su elleri tahriş edebiliyor. Elleri yıkadığımız su en fazla 40 derece ve o sıcaklık da bakterileri öldürmeye yeterli değil. O nedenle sıcak su kullanarak ellerinizi fazla tahriş etmeyin. Bunlar parmak aralarında tahrişe neden olabiliyor. Önemli olan el yıkama esnasında sabun kullanımı. Sabunsuz el yıkama bakteri ve virüslere karşı başarılı olamıyor. Bir çalışma ise sabunsuz el yıkamanın yüzde 30 civarında temizlik sağladığını gösteriyor. Eller tam manası ile temizlenemiyor" ifadelerini kullandı.

OKULDA BU UYARILARA DİKKAT!

El yıkama esnasında ellerin karanlık noktaları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mert, "Özellikle tırnak araları ve baş parmaklar çok önemli. Sadece ovuşturmak önemli değil. Ellerin karanlık noktaları da temizlenmeli. El yıkamaya el bileklerini de dahil etmek gerekiyor. Hatta bazı durumlarda dirseklere kadar da yıkamak gerekebilir. Çocuklar mutlaka okul içerisinde tuvalete girip çıktıktan sonra ellerini yıkamalılar. Tuvaletlerde kapı kollarını tutabiliyorlar, sıralarda hapşırdıkça diğer öğrenciler onu elleriyle alıp solunum yollarına bulaştırabiliyorlar. Dolayısıyla el yıkamayı yapmak çok önemli. Sıklığıyla ilgili net bir şey söylemek mümkün değil. En azından tuvalet ve ders sonrası, yemekten önce, sonra ellerin mutlaka yıkanması gerekiyor" diye konuştu.

"EN İYİ EV TEMİZLİK ÜRÜNÜ ÇAMAŞIR SUYU"

Bir dezenfektan ve kolonyanın asla el yıkamanın yerini tutamayacağını söyleyen Prof. Dr. Mert, "Biz onları ancak seyahat esnasında, su bulamadığımızda kullanmalıyız. Sabunun önemli etkisi, elimizdeki bakteri ve virüsleri kayganlaştırıp durulama sırasında yok etmektir. Ama biz kolonyayı elimize alırsak, elimizde kalır ve cilt tarafından emilir. Bunların cilde pek çok zararı da mevcuttur. Dikkatli kullanılmazsa, elimizin içerisinde birtakım rahatsızlıklara sebep olabilirler. Alerjilere yol açabilirler" dedi.

En iyi ev temizlik ürününün ise çamaşır suyu olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Mert, "Yerlere daha az sulandırılmış bir çamaşır suyu, yerden yüksek yerlere, klavyelere, telefonlara, kapı kollarına biraz daha sertleştirilmiş çamaşır suyu çözeltisi yeterli. Biz koronavirüsü yüzeylerden almıyoruz. Daha çok karşımızda hapşıran insanların solunum yollarımıza bulaştırması ile virüsü alıyoruz" uyarısında bulundu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

52 ilaç ödeme listesinden çıkarıldı
SAĞLIK 52 ilaç ödeme listesinden çıkarıldı
Oğluna virüs bulaşan aşısız baba: Vicdan azabı çekiyorum - Haberler
SAĞLIK Oğluna virüs bulaşan aşısız baba: Vicdan azabı ...
Bilim Kurulu üyesi İlhan: Gençler test yaptırmaktan kaçınıyor - Haberler
SAĞLIK Bilim Kurulu üyesi İlhan: Gençler test yaptırmaktan ...
Son dakika haberi! Bakan Koca, 'daha önce az karşılaştık' dedi ve açıkladı!
SAĞLIK Bakan Koca, 'daha önce az karşılaştık' dedi ve ...
Bilim Kurulu Üyesi Yiyit’ten korkutan açıklama: Çok zor olacak
SAĞLIK Bilim Kurulu Üyesi Yiyit: Çok zor olacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli uyarı! - Korona haberleri
SAĞLIK Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı!
DSÖ açıkladı! Yılda 5 milyon ölüm böyle engellenebilir - Haberler
SAĞLIK DSÖ açıkladı! Yılda 5 milyon ölüm böyle ...
DSÖ: Covid-19 nedeniyle tüberküloz ölümleri 10 yıl içinde ilk defa arttı
SAĞLIK DSÖ: Covid-19 nedeniyle tüberküloz ölümleri arttı
SON DAKİKA CORONA VAKA SAYISI! 14 Ekim koronavirüs tablosu 2021 açıklandı - Bugünkü korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIK Yeni vaka sayısı açıklandı
14 Ekim koronavirüs vaka sayısı ve vefat sayısı kaç? Son dakika: 14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı!
SAĞLIK Vaka sayılarında tedirgin eden yükseliş!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.