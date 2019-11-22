Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık

Dünyada ilk! Önce öldürüp sonra dirilttiler!

ABD'de dünyada ilk kez uygulanan yöntemle bir hastanın kalbi 2 saate kadar durduruldu. Askıya alınmış canlandırma adı verilen bu teknik, cerrahlara hayat kurtarıcı operasyonlar gerçekleştirmeleri için daha fazla zaman kazandıracak

Dr. Samuel Tisherman

ABD'de dünyada ilk kez uygulanan yöntemle bir hastanın kalbi 2 saate kadar durdurularak, vücudundaki kanı başka bir sıvıyla değiştirildi. Askıya alınmış canlandırma adı verilen bu teknik, cerrahlara hayat kurtarıcı operasyonlar gerçekleştirmeleri için daha fazla zaman kazandıracak. 

Express.co.uk'de yer alan habere göre; ağır yaralanmalarda kullanılacak bu teknikle, hasta 2 saate kadar geçici ölüm haline sokuluyor, bu süreçte kanı soğuk salin sıvısı ile değiştiriliyor. Doktorlar, denemelerin tamamen başarılı olup olmadığını ise henüz açıklamadı.

Çalışmanın lideri Dr. Samuel Tisherman, New Scientist'a yaptığı açıklamada bir hastayı geçici ölüm haline sokmanın  gerçeküstü olduğunu söyledi. 

Dr. Tisherman, bu tekniğin gönüllü hastalara uygulanmayacağını, durumu kritik kabul edilen genellikle de ateşli silahla veya bıçakla göğsünden yaralanan kişilerde kullanılacağını kaydetti.

Hastalar, kan nakli veya ameliyat için göğüs boşluğunu açmak gibi geleneksel yöntemlerden fayda sağlanamadığında, yapılacak bir şey kalmadığı noktada askıya alınmış canlandırma durumuna sokulacak.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

 

 

 

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aynı doktor aynı hastane aynı şikayet!
SAĞLIKAynı doktor aynı hastane aynı şikayet!
Yatağa bağımlı hastalara "grip aşısı yaptırın" önerisi - Haberler
SAĞLIKYatağa bağımlı hastalara "grip aşısı yaptırın" ...
Erken doğumu önlemenin yolu
SAĞLIKErken doğum önlenebilir
Türkiye'de üretilen yapay kalp ABD'de tanıtıldı
SAĞLIKTürkiye'de üretilen yapay kalp ABD'de tanıtıldı
Diş dolgularınız sizi hasta ediyor olabilir mi?
SAĞLIKDolgudaki tehlike!
Elektronik sigaralar da KOAH'a neden oluyor
SAĞLIKElektronik sigaralar da KOAH'a neden oluyor
Bu 5 yanlıştan uzak kalarak mide kanseri riskinizi azaltabilirsiniz
SAĞLIKMide kanserine neden olan 5 alışkanlık
Erkekler için yeni bir doğum kontrol yöntemi geliştirildi
SAĞLIKErkekler için geliştirildi!
Organları bağışlanmıştı! Akciğeri görünce şoke oldular - Haberler
SAĞLIKOrganları bağışlanmıştı! Akciğeri görünce şoke ...
Hacettepe Üniversitesi sağlık alanında dünyanın en iyileri arasında
SAĞLIKHacettepe Üniversitesi dünyanın en iyileri arasında
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X