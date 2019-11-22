ABD'de dünyada ilk kez uygulanan yöntemle bir hastanın kalbi 2 saate kadar durdurularak, vücudundaki kanı başka bir sıvıyla değiştirildi. Askıya alınmış canlandırma adı verilen bu teknik, cerrahlara hayat kurtarıcı operasyonlar gerçekleştirmeleri için daha fazla zaman kazandıracak.

Express.co.uk'de yer alan habere göre; ağır yaralanmalarda kullanılacak bu teknikle, hasta 2 saate kadar geçici ölüm haline sokuluyor, bu süreçte kanı soğuk salin sıvısı ile değiştiriliyor. Doktorlar, denemelerin tamamen başarılı olup olmadığını ise henüz açıklamadı.

Çalışmanın lideri Dr. Samuel Tisherman, New Scientist'a yaptığı açıklamada bir hastayı geçici ölüm haline sokmanın gerçeküstü olduğunu söyledi.

Dr. Tisherman, bu tekniğin gönüllü hastalara uygulanmayacağını, durumu kritik kabul edilen genellikle de ateşli silahla veya bıçakla göğsünden yaralanan kişilerde kullanılacağını kaydetti.

Hastalar, kan nakli veya ameliyat için göğüs boşluğunu açmak gibi geleneksel yöntemlerden fayda sağlanamadığında, yapılacak bir şey kalmadığı noktada askıya alınmış canlandırma durumuna sokulacak.