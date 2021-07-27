Dünyaevi mi yazılır, dünya evi mi? sorusu araştırılıyor. TDK sözlüğüne göre dünyaevi kelimesinin anlamı ve yazılışı merak konusu oldu. İşte Türk Dil Kurumu'na göre dünyaevi kelimesinin yazımı...

TDK'YA GÖRE DÜNYAEVİ NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "dünyaevi" birleşik yazılıyor.

Bazı örneklerde görülen "dünya evi" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Sözcük türü isim grubunda yer alan "dünyaevi" kelimesinin TDK'ya göre anlamı ise şöyle:

Evlilik:

"Kuşlar yuva, dünyaevi yatak, dünya kapılarında yavrular kundak bekliyordu." - Arif Nihat Asya

DÜNYAEVİ KELİMESİNİN GEÇTİĞİ DEYİMLER

TDK Deyimler ve Atasözleri sözlüğünde dünyaevine girmek deyimi yer alıyor.



evlenmek: 'Yaşları daha genç görünüyor fakat buralarda yapılan ilk iş eli ekmek tutar tutmaz dünyaevine girmek olduğu için kim bilir kaç sene evvel evlendiler.' -R. N. Güntekin.