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Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor

Malatya'da içinde binlerce nadide fotoğraf makinesi ve aksesuarın bulunduğu Avrupa ve Asya'nın en büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde, deprem nedeniyle hasar gören makineler tamir ediliyor

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AA
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor

    Malatya Büyükşehir Belediyesince 2017'de kent merkezindeki Sanat Sokağı'nda kurulan ve koleksiyoner Baki Tamer Selçuk'un 33 yılda topladığı fotoğraf makinelerinin sergilendiği müze, 6 Şubat'taki depremlerde hasar gördü.
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor

    AA'nın haberine göre müzedeki bazı makineler ve aksesuarlar depremin şiddetiyle kırıldı ya da zarar gördü.
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor

    Her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan ve içinde 1876'lı yıllarda üretilen körüklü, filmli ve ahşap makinelerin yanı sıra casus ve piyasa değeri çok yüksek makinelerden depremlerde zarar görenler, müzede görevli teknik personel tarafından tamir edilip onarılıyor.
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor

    "KIRILANLARI TAMİR EDİYOR, VİTRİNLERİ DÜZELTİYORUZ"

    Müze sorumlusu ve teknik personel İrfan Tunay, depremlerde büyük yıkımların yaşandığı Malatya'da, Büyükşehir Belediyesi'nin depremlerin olduğu günden bu yana yaraları sarmak için seferber olduğunu söyledi.
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor

    Tüm ülkeye "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Tunay, "Müzemiz dünyanın üçüncü, Asya ve Avrupa'nın en büyük müzesi. Asrın felaketindeki depremlerde oluşan zararları toparlamaya çalışıyoruz. 
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor

    Birçok envanter depremlerde sarsıldı, kırıldı. Kırılanları tamir ediyor, vitrinleri düzeltiyoruz. İnşallah yakın zamanda yaraları sarıp tekrar normal hayata dönüşü sağlarız" dedi.
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor

    Tunay, yılda 120 binden fazla kişinin ziyaret ettiği müzeye, yurt içi ve dışından da birçok kişinin geldiğini aktardı.
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor

    "BU ESERLER ÇOCUKLARIMIZ GİBİ, HEPSİNE GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ"

    Müzenin mimari yapısında sıkıntı olmadığını, vitrinlerin birbirine çarparak içerisindekilerin yere düştüğünü dile getiren Tunay, "Bu eserler çocuklarımız gibi, hepsine gözümüz gibi bakıyoruz. İnşallah toparlayacağız, yakın zamanda yaraları sarıp tekrar hizmete devam edeceğiz.

     
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor

    Müzede toplamda 5 bin 623 envanter bulunuyor, bunun 3 bin 600'ü aksesuar, 2023'ü fotoğraf makinesi. Toplamda 44 segmentten oluşuyor. Fotoğrafçılık alanında tüm envanteri görebilirsiniz. Segment ve envanter olarak dünyanın en büyük 3. müzesiyiz."

     
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor

    Tunay, müzede çok eski yerli makinelerden altın kaplama gibi makine ve eserin bulunduğunu ifade ederek, "Müzede körüklü, filmli ve dijital fotoğraf makineleri, 170 civarında casus ve dedektif makineler, Karakaş kardeşlerin yerli makineleri ile piyasa değeri yüksek Leica gibi makinelerden var. 
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor

    Dünya genelinde az sayıda üretilmiş çeşitli model markadan makineler var. Müzemizde aynı makineden ikincisini görme şansınız yok" diye konuştu.
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor
  • Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor

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