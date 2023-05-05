Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin hasarları onarılıyor

Tunay, müzede çok eski yerli makinelerden altın kaplama gibi makine ve eserin bulunduğunu ifade ederek, "Müzede körüklü, filmli ve dijital fotoğraf makineleri, 170 civarında casus ve dedektif makineler, Karakaş kardeşlerin yerli makineleri ile piyasa değeri yüksek Leica gibi makinelerden var.