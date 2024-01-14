Dünyanın dört bir yanından: 2023 yılında yaşanan tuhaf suç hikayeleri
Bu yıl dünyanın dört bir yanındaki polisler, meraktan işlenen cinayetler gibi tuhaf vakaları araştırmakla meşguldü. Peki, 2023'te başka hangi suçlar yaşandı biliyor musunuz? İşte sizin için, 2023 yılında yaşanan veya çözüme kavuşan tuhaf suç hikayeleri...
Suç, toplumun temel normlarına aykırı davranışları ifade eder ve genellikle cezai bir yaptırımı beraberinde getirir. 2023 yılında işlenen bazı suçlar, tuhaf bir boyuttaydı. Geleneksel suç tanımlarının ötesinde kalan bu suç hikayeleri dikkat çekti. İşte, 2023'te yaşanan ve çözüme kavuşan bazı tuhaf suç hikayeleri...
MERAK ETTİĞİ İÇİN CİNAYET İŞLEDİ
İnternette tanıştığı bir öğretmeni "merakından" öldürdüğünü itiraf eden Güney Koreli 23 yaşındaki Jung Yoo-jung, "sanırım aklımı kaçırmıştım" dedi. Gerçek suç fanatiği olduğunu iddia eden Jung, cinayete titizlikle hazırlandı. İnternette bir cesedi saklamanın yollarını aradı ve gerçek suç hikayelerini izleyip okuyarak saatler geçirdi.
Daha sonra özel öğretmene ihtiyacı olan bir kız öğrenci kılığına girerek seçtiği kurbanın evine gitti ve onu bıçaklayarak öldürdü. Kurbanı parçaladıktan sonra poşete doldurdu ve ormanlık alana gitmek için taksi tutu. Taksi şoförünün şüphelenip polise haber vermesiyle birlikte Jung tutuklandı.
YANLIŞ ADAMA İŞKENCE YAPTILAR
2023 yılının Ekim ayında üç adamın (Raymond Gomez, Jeffry Arista ve Jonathan Arista), bir adamı kaçırıp işkence yaptığı öğrenildi. Kaçırdıkları adamın sandıkları kişi olmadığını anlamalarına rağmen işkence etmeye başladılar. Kaçırdıkları adam, hedef kurbanın iş arkadaşı olduğundan aradıkları bilgilerin bir kısmını ondan alabileceklerini düşündüler. İddiaya göre, kafasına silah doğrulttular ve elektrikli matkabın ucunu derisine bastırdılar.
Soruşturmacılara göre; üç adam, kurbanlarını o sırada kulüpte olan hedeflerini dışarı çıkarmak için kullanmaya çalıştı. Bu girişim sırasında kurban, polisi arayıp kulüpteki bir "bomba tehdidini" bildirerek polislerin gelmesini sağladı, böylelikle kendisini kaçıran kişilerin tutuklanmasına yol açtı.
31 YILDIR KAYIP OLAN KADIN HUZUREVİNDE BULUNDU
Pittsburgh'da yaşayan Patricia Kopta, 1992 yazında aniden ortadan kayboldu. Ailesi 30 yıldır onun nereye gittiğini merak ediyordu. Ortadan kaybolmasından 31 yıl sonra, yaklaşık 4 bin kilometre uzaktaki Porto Riko'da bir huzurevinde bulundu. Bir zamanlar memleketinde sokak vaizi olarak bilinen Kopta, Porto Riko'dayken başlangıçta geçmişini sır olarak sakladı. Ancak polis şefi yardımcısı Brian Kohlhepp, demanstan muzdarip olması nedeniyle ayrıntıları açıklamaya başladığını söyledi.
KARISINI PROTEİN KARIŞIMIYLA ZEHİRLEDİ
2023 Mart ayında polis, Coloradolu 45 yaşındaki diş hekimi James Craig, karısı Angela'nın protein karışımlarını siyanür ve arsenikle zehirleyerek birinci dereceden öldürmekle suçlayarak gözaltına aldı. Polis, ilk zehirlenme vakasının 6 Mart'ta Angela'nın kocasına "Kendimi uyuşturulmuş hissediyorum" diye mesaj atmasıyla meydana geldiğini söyledi. İddiaya göre kocası, sabah protein içeceğine arsenik kattı.
Bunun Angela'yı öldürmesi başarısız olduktan sonra James'in çalıştığı ofise potasyum siyanür sipariş ettiği ve tedarikçiye ameliyat için buna ihtiyacı olduğunu söylediği bildirildi. Angela daha sonra bilmeden siyanür katkılı iki protein karışımını içti ve iki kez hastaneye gitti; son ziyareti 15 Mart'ta oldu ve 3 gün sonra öldü.
KENDİSİNE BENZEYEN KİŞİYİ CHEESECAKE İLE ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI
20 Nisan 2023'te yargıç Kenneth Holder, Brooklyn'den Viktoria Nasyrova'yı, kendisine benzeyen güzellik uzmanını cheesecake ile zehirleyerek öldürmeye teşebbüs etmesi nedeniyle 21 yıl hapis cezasına çarptırdı. Savcılar, Nasyrova'nın sadece Rusya'da bulunan bir zehir kullandığını söyledi. Kirpik rötuş randevusunda Tsvyk'in evine cheesecake getirdi ve kadına bir dilim ikram ederken kendisi zehirsiz dilimi yedi.
20 dakika sonra Tsvyk kendini kötü hissetmeye başladı ve uzanmaya gitti. Nasyrova başarılı olamadı ama Tsvyk'in pasaportunu, çalışma iznini, mücevherlerini ve 4 bin dolar nakit parasını çaldı. Nasyrova, ikinci derece cinayete teşebbüs, birinci derece saldırı girişimi, ikinci derece saldırı ve hırsızlık suçlarından suçlu bulundu.
Not: Haberdeki tüm fotoğraflar temsilidir.
Kaynak: All That’s Interesting, BBC, CBS News, Ranker