Dünyanın dört bir yanından: 2023 yılında yaşanan tuhaf suç hikayeleri

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YANLIŞ ADAMA İŞKENCE YAPTILAR 2023 yılının Ekim ayında üç adamın (Raymond Gomez, Jeffry Arista ve Jonathan Arista), bir adamı kaçırıp işkence yaptığı öğrenildi. Kaçırdıkları adamın sandıkları kişi olmadığını anlamalarına rağmen işkence etmeye başladılar. Kaçırdıkları adam, hedef kurbanın iş arkadaşı olduğundan aradıkları bilgilerin bir kısmını ondan alabileceklerini düşündüler. İddiaya göre, kafasına silah doğrulttular ve elektrikli matkabın ucunu derisine bastırdılar.

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Soruşturmacılara göre; üç adam, kurbanlarını o sırada kulüpte olan hedeflerini dışarı çıkarmak için kullanmaya çalıştı. Bu girişim sırasında kurban, polisi arayıp kulüpteki bir "bomba tehdidini" bildirerek polislerin gelmesini sağladı, böylelikle kendisini kaçıran kişilerin tutuklanmasına yol açtı.