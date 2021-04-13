Dünyanın en büyük tavşanı kaçırıldı, bulana ödül! - Haberler

Dünyanın en büyük tavşanı kaçırıldı, bulana ödül! 0:00 / 0:00

DHA

İngiltere’nin Worcestershire bölgesindeki Stoulton kasabasında yaşayan Annette Edwards’a ait 'dünyanın en uzun tavşanı', kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kaçırıldı.

BULANA 11 BİN TL'LİK ÖDÜL

DHA'nın haberine göre Edwards, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Darius’u bulup getirene 1000 sterlin (11 bin 213 TL) vereceğini duyurdu.

Polisten yapılan açıklamada, “Ödüllü bir tavşanın Worcestershire, Stoulton'daki evinden çalınmasının ardından bilgi topluyoruz. Tavşanın, 10 Nisan-11 Nisan günleri arasında, sahibinin mülkünün bahçesinden çalındığına inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Edwards ve Darius’un fotoğrafı ise Damien McFadden’in objektifine yansıdı.

Yaklaşık 130 santimetre uzunluğundaki tavşan, 2012’de Guinness Rekorlar Kitabı’na ‘Dünyanın en büyük tavşanı’ olarak girmişti.