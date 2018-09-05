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Dünyanın en değerli kulüpleri

05.09.2018 - 12:15 | Güncelleme:

Transfermarkt'ın verilerine göre dünyanın en değerli 100 kulübü ortaya çıktı. Listede Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da bulunuyor

  • 1 Dünyanın en değerli kulüpleri
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    Avrupa'da ligler start aldı, transferler tamamlandı. Takımların transferleri bitirmesiyle kulüplerin piyasa değerleri de ortaya çıktı.

     

  • 2 Dünyanın en değerli kulüpleri
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    Transfermarkt'ın açıkladığı en değerli 100 kulüp listesine Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe de girdi. İşte Türk takımlarının bulunduğu yerler ve ilk 25'e giren kulüpler:

  • 3 Dünyanın en değerli kulüpleri
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    80 - Galatasaray - 96,65 milyon €

  • 4 Dünyanın en değerli kulüpleri
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    82 - Beşiktaş - 93,45 milyon €

  • 5 Dünyanın en değerli kulüpleri
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    83 - Fenerbahçe - 91,90 milyon €

  • 6 Dünyanın en değerli kulüpleri
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    İLK 25

    25 - West Ham United - 285,50 milyon €

  • 7 Dünyanın en değerli kulüpleri
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    24 - RB Leipzig - 316,00 milyon €

  • 8 Dünyanın en değerli kulüpleri
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    23 - Leicester City - 319,50 milyon €

  • 9 Dünyanın en değerli kulüpleri
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    22 - Lyon - 335,75 milyon €

  • 10 Dünyanın en değerli kulüpleri
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    21 - Lazio - 339,85 milyon €

  • 11 Dünyanın en değerli kulüpleri
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    20 - Roma - 369,20 milyon €

  • 12 Dünyanın en değerli kulüpleri
    12 | 30

    19 - Bayer Leverkusen - 377,20 milyon €

  • 13 Dünyanın en değerli kulüpleri
    13 | 30

    18 - Everton - 399,50 milyon €

  • 14 Dünyanın en değerli kulüpleri
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    17 - Borussia Dortmund - 412,30 milyon €

  • 15 Dünyanın en değerli kulüpleri
    15 | 30

    16 - Valencia - 426,80 milyon €

  • 16 Dünyanın en değerli kulüpleri
    16 | 30

    15 - Milan - 475,50 milyon €

  • 17 Dünyanın en değerli kulüpleri
    17 | 30

    14 - Napoli - 489,00 milyon €

  • 18 Dünyanın en değerli kulüpleri
    18 | 30

    13 - Inter - 550,60 milyon €

  • 19 Dünyanın en değerli kulüpleri
    19 | 30

    12 - Arsenal - 554,00 milyon €

     

  • 20 Dünyanın en değerli kulüpleri
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    11 - Juventus - 768,50 milyon €

  • 21 Dünyanın en değerli kulüpleri
    21 | 30

    10 - Paris Saint-Germain - 790,50 milyon €

  • 22 Dünyanın en değerli kulüpleri
    22 | 30

    9 - Atletico Madrid - 807,00 milyon €

  • 23 Dünyanın en değerli kulüpleri
    23 | 30

    8 - Bayern Münih - 827,80 milyon €

  • 24 Dünyanın en değerli kulüpleri
    24 | 30

    7 - Tottenham Hotspur - 830,50 milyon €

  • 25 Dünyanın en değerli kulüpleri
    25 | 30

    6 - Chelsea - 851,75 milyon €

  • 26 Dünyanın en değerli kulüpleri
    26 | 30

    6 - Chelsea - 851,75 milyon €

  • 27 Dünyanın en değerli kulüpleri
    27 | 30

    4 - Liverpool - 876,00 milyon €

  • 28 Dünyanın en değerli kulüpleri
    28 | 30

    3 - Real Madrid - 968,30 milyon €

  • 29 Dünyanın en değerli kulüpleri
    29 | 30

    2 - Manchester City - 1,06 milyar €

  • 30 Dünyanın en değerli kulüpleri
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    1 - Barcelona - 1,14 milyar €

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