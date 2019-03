Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner kim?

Kylie Jenner

Forbes dergisinin hazırladığı milyarderler listesine göre, Kardashian ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner dünyanın en genç milyarderi oldu.

21 yaşındaki Kylie Jenner, servetini kurucusu olduğu kozmetik markasına borçlu.

Ünlü isim bu ünvanla 23 yaşında milyarder olan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i tahtından etti.

Kylie Jenner'ın kendi ismini taşıyan kozmetik markasının geçen yıl 360 milyon dolar satış gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.

Kylie Kozmetik dört yıl önce kuruldu.

Jenner, Forbes dergisine yaptığı açıklamada, "Bir beklentim yoktu. Servet elde etmeyi planlamamıştım" dedi ve ekledi:

"Ancak (başarının tasdiki) iyi hissettiriyor. Sırtımın sıvazlanması hoş."

Peki Kylie Jenner nasıl bu kadar zengin oldu?

Kozmetik markası

2015 yılında doğal dudaklarıyla ilgili özgüveni olmadığı için dolgu kullandığını kabul eden Jenner, Kylie Kozmetik adındaki markasını piyasaya sürdü.

Şaşırtıcı bir şekilde ürünleri, diğer geleneksel kozmetik markalarının aksine internet üzerinde yoğun rağbet gördü.

O kadar meşhur oldular ki ürünler hemen tükendi.

Kylie Jenner ne de olsa bir sosyal medya dahisi.

18-34 yaş arası 128 milyon Instagram takipçisi, şirketinin hedef kitlesini oluşturuyor.

Çok az masrafı var

Forbes dergisi geçen yıl yayımladığı kapak haberinde Jenner'ın şirketinin gelirine kıyasla az bir masrafı olduğunu yazdı.

Bunun nedeni şirketin internet üzerinden satış yapması.

Operasyon ve prodüksiyonun kalanı dışarıdan insanlar aracılığıyla hallediliyor.

Jenner bu kadar büyük bir sosyal medya fenomeniyken pazarlama masrafları ise neredeyse yok denecek kadar az.

Hem anne hem menajer: Kris Jenner

Kris Jenner, hem bir anne hem de olağanüstü bir menajer olarak çocuklarının finansal faaliyetlerini yürütüyor, böylece ailesinin milyon dolarlık bir imparatorluk haline dönüşmesini sağlıyor.

Bunun karşılığında yüzde 10 menajerlik ücreti alan Kris Jenner, finanstan halkla ilişkilere kadar çocuklarının çoğu işini yürütüyor.

Kris Jenner (solda)

Kylie Jenner'ın piyasaya sürdüğü rujun anında tükenmesi annesinin bu alanda bir iş fırsatı olduğunu görmesini sağladı.

Shopify adlı platformu kullanan Kris Jenner, Kylie Kozmetik'in daha büyük bir alanda satış yapmasını sağladı.

Kylie zengin doğdu

Forbes dergisinin, Kylie Jenner'ın kendi kendine en genç yaşta milyarderliğe ulaşan kişi olduğunu açıklaması sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Jenner'ın zaten zengin olduğunu söyleyerek, "kendi kendine zengin olduğu" açıklamasına karşı çıktı.

Ünlü olmakla ünlü olan ailesi 10 yıldır popüler kültürün ışıkları altında, özellikle de 'Keeping up with the Kardashians' adlı reality şov televizyonda gösterilmeye başlandığından beri.

Kozmetikten giyim sektörüne kadar Kardashian ve Jenner aileleri, çok sayıda iş kolunda faaliyet gösteriyor.

Kylie Jenner da 10 yaşından beri televizyona çıkıyor.

Kim Kardashian kardeşini, anne ve babalarından 'tavsiye' dışında bir şey almadıklarını söyleyerek savunuyor.

