Dünyanın en güzel çocuğu Thylane Blondeau'dan haber var!

İlk kez dört yaşındayken defileye çıkan ve 'dünyanın en güzel kızı' olarak anılan Thylane Blondeau, şimdilerde bir girişimci. Henüz 2001 yılı doğumlu olmasına rağmen adından söz ettiren Thylane Blondeau, kendi markasını yarattı