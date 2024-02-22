'Dünyanın en iyi palyaçosu' Slava geliyor

30 yılı aşkın süredir 12 binden fazla performans ile 10 milyon seyirciye ulaşan, Tony Ödülleri’nde “En İyi Özel Teatral Etkinlik” dalında adaylık ve Drama Desk Ödülleri’nde “Eşsiz Teatral Deneyim” ödülü dahil 20’den fazla uluslararası ödüle layık görülen Slava’s Snow Show, yeniden Türkiye’de!

28 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Zorlu PSM’de her saniyesinde sihrin ön planda olduğu bir dünyanın kapılarını aralayacak olan Slava's Snowshow'da, dünyanın en önemli performans sanatçılarından Slava Polunin ve ekibi, binlerce izleyiciyi benzersiz bir masalın kahramanı haline getirecek.

İzleyicinin hayal gücünü zorlayan, 40 yıldır 'palyaçoluk sanatı' üzerinde ustalaşan ve kurduğu Palyaçolar Akademisi'nde yetiştirdiği yüzlerce öğrencisi ile kocaman bir aile haline gelen Slava Polunin'in harikalar dünyasında her yaştan izleyici kendini bulabiliyor.

1993’ten bu yana 120’den fazla ülkede sahne alan ve 'Dünyanın en iyi palyaçosu' olarak tanımlanan, tüm aile fertlerinin bir arada keyifle izleyeceği Slava’nın gelmiş geçmiş en ilham verici gösterisi Slava’s Snow Show biletleri passo.com.tr ve biletix.com.tr’de satışta!