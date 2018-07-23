Dünyanın en korkutucu cam köprüleri

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En ünlü olanı ise 100 metre uzunluğundaki 'Ejderha Sarmalı Uçurumu'. Kasım 2011'de açılan bu korkutucu yapı, Çin'de bulunan Zhangjiajie Cam Köprüsü'nde sadece 85 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Buraya çıkmadan siz en iyisi bir süre düşünün.