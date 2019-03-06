Bir adet üretilen otomobil dünyanın en pahalısı oldu

110 yıllık Fransız lüks otomobil üreticisi Bugatti, Cenevre Otomobil Fuarı'na damga vuran markaların başında geldi. Markanın sadece bir adet ürettiği 15000 beygirlik La Voiture Noire modeli, etkinlikte 18.9 milyon dolara satılarak en pahalı otomobil unvanını aldı