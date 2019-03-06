Cenevre Otomobil Fuarı'nda ikinci güne girilmesi ile birlikte, ilk gün tanıtılan onlarca modelin ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı.
Öyle ki, bu modellerden Fransız üretici Bugatti'nin sergilediği La Voiture Noire (Türkçe'de siyah otomobil anlamına geliyor),vergiler hariç 12.5 milyon dolarlık fiyat etiketi taşıyor.
Sadece bir adet üretilen La Voiture Noire, markanın 80 yıl önce yollarda olan Type 57 SC Atlantic modelinin modern bir versiyonu olarak yorumlanıyor.
Bugatti, her ne kadar tarihi bir modeline atıfta bulunarak La Voiture Noire'i sergilese de, geçmiş yıllarda tanıttığız hız makineleri Chiron ve Divo'dan edindiği bir takım birikimleri otomobilşe taşımış durumda.
La Voiture Noire'in kalbinde, 8 litrelik 16 silindirli bir ünite yer alıyor.
Bu motor otomobile 1500 beygir güç ve 1180 Nm tork sağlıyor.
Otomobilin sadece bir adet üretildiğini söylemiştik. Modelin esinlendiği Type 57 SC Atlantic'te sadece 4 adet üretilerek zamanına damga vurmuştu.
Bu denli özel bir modelin fuarda satılması ise sürpriz olmadı.
18.9 milyon dolara satılarak en pahalı otomobil unvanını alan La Voiture Noire'i, kimin aldığı ise gizemini koruyor.
Öyle ki, Bugatti aracı kimin aldığına dair bir açıklama yapmıyor.
Fakat, tahminler Ferdinand Piech'i işaret ediyor. Ferdinand Porsche'nin torunu olan Piech, 1993'ten 2002 yılına kadar Volkswagen Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığını yürütümüştü.
Bugüne kadar satılan en pahalı otomobil ise bir klasik model oldu.
Tour de France'in kazananı 1963 model Ferrari 250 GT, yapılan bir müzayede 70 milyon dolara satılmıştı.
1909 yılında kurulan Bugatti, 1998 yılından beri Volskwagen Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor.
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