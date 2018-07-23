Trabzon'un Çaykara ilçesinde, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, Soğanlı Dağı´ndaki 29 keskin virajlı Derebaşı virajları olarak bilinen D- 915 yolunda, adrenalin tutkunları tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi.
DHA'nın haberine göre Trabzon Valiliği tarafından organize edilen yürüyüş için doğa tutkunları Çaykara ilçesi Karaçam Mahallesi Derebaşı mevkiinde buluştu. Doğa tutkunları, Trabzon-Bayburt sınırında yer alan ve 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, Soğanlı Dağı'ndaki 29 keskin virajlı Derebaşı virajları olarak bilinen D- 915 yoluna doğru yürüyüşe geçti.
Yağmur ve sisli havada yapılan yürüyüşe Çaykara Kaymakamı İhsan Ayrancı, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sami Ayan ile doğa severler katıldı. Yürüyüşe katılanlar zorlu yolda heyecanlı anlar yaşadı.
Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, tarihte dünyanın en tehlikeli yolu diye de isimlendirilen, aynı zamanda, sarp, insanlara heyecan veren ve geçişi zor olan bir noktada yer alan yolun 1916-1918 yılları arasında yapıldığını söyledi.
Ayvazoğlu, "Hatta İpek Yolu geçiş güzergahı üzerinde bir noktada bulunuyoruz. Amacımız farkındalık oluşturmak. Karadeniz'in kendisine has doğasını, kültürünü yaşatmak ve aynı zamanda dünyada da en tehlikeli viraj olarak nitelendirilen bu virajda doğa yürüyüşçülerimizle yürüyüş yaparak bu alanımızı turizme kazandırmak istiyoruz.
Dağcılar, trekking tutkunları ve off-road yapmak isteyenler için uygun bir ortam. Tüm dağcılarımızı, yürüyüşçülerimizi, macera ve heyecan yaşamak isteyen vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz" dedi.
Çaykara Kaymakamı İhsan Ayrancı da zaman içinde bölgeye ilgi arttıkça tedbirlerin daha da genişleyeceğini ifade ederek şöyle konuştu:
"Burası dünyanın en tehlikeli yolu olarak literatürdeki yerini aldı. Buraya bizim kontrolümüz dışında araç girişine izin vermiyoruz. Yürüyüş için tedbirlerimizi aldık. Araç geçişine izin vermiyoruz. Zaman içerisinde bu bölgeye ilgi arttıkça, güvenlik tedbirlerimizi de arttırmamız gerekiyor. Bu konuyla alakalı da çalışmalarımız sürüyor."
Bölgede taşımacılık yaptığını anlatan Çetin Öner ise her virajda bir anısı olduğunu söyledi. Öner, "Buranın en eski şoförlerinden, yaşayan canlı efsanelerinden biriyim. 1952 model kamyonlarla biz buralarda çalıştık. Buranın her virajında bir anımız var. Bölgenin turizm sit alanı olarak turizme kazandırılmasını değerli devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Ben 72 yaşındayım. Yağmurlu bir havada bu yürüyüşe katılmamın nedeni de bu bölgenin turizme kazandırılmasına destek içindir" dedi.
DEREBAŞI VİRAJLARI
Dünyanın en tehlikeli yollarını araştıran 'www.dangerousroads.org' sitesinin yetkilileri, 29 keskin virajlı D- 915 yolunu 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçti. Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı ve o dönem 'ölüm yolu' olarak adlandırıldığı bilinen güzergahta virajlar, tek seferde dönülemiyor.
'Derebaşı virajları' diye bilinen yol, Trabzon ile Bayburt'u, en yakın yer olan 3 bin metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Yol, zorlu arazi koşulları nedeniyle yılın 5- 6 ayı kar yüzünden kapalı kalıyor.
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