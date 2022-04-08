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Forbes, geleneksel milyarderler listesini açıkladı. Yayımlanan 2022 listesine göre dünyadaki milyarder sayısı geçen yıla göre 87 kişi gerileyerek 2.668'e geriledi. Milyarderlerin toplam serveti de 4000 milyar dolar gerileyerek 12.7 trilyon dolara düştü.

Milyarder sayısındaki en büyük düşüşler Çin ve Rusya'da yaşandı. 2021 listesinde yer alan 34 Rus ve 87 Çinli bu yıl listeye giremedi. Çin'deki düşüşte hükümetin iş insanlarına yönelik başlattıkları soruşturmalar ve gerçekleştirilen tutuklamalar etkili oldu. Rus milyarderlerin serveti ise ülkelerinin Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası uygulanan uluslararası yaptırımlarla eridi.

LİSTEYE 236 KİŞİ İLK KEZ GİRDİ

Bunlara karşılık 236 milyarder ise listeye giriş yaptı. Bulgaristan, Estonya, Barbados ve Uruguay'dan ilk kez milyarderler listesine giriş yaşandı. ABD 735 kişi ile en çok milyarder bulunan ülke olurken, bu ülkeyi 607 milyarder ile Çin takip etti.

1 YILDA 68 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Forbes'un 11 Mart 2022 itibarıyla gerçekleştirdiği hesaplamaya göre Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk 219 milyar dolarla dünyanın en zengin insanı oldu. Musk'ın serveti son 1 yılda 68 milyar dolar yükseldi. Bunda Tesla hisselerinin son 1 yılda yüzde 51 yükselmesi etkili oldu. Musk'ı, 171 milyar dolarlık servetiyle Amazon Kurucusu Jeff Bezos takip ederken, lüks devi LVMH'nin sahibi Bernard Arnault 158 milyar dolarlık servetiyle 3. sırada yer aldı. Geçen yıl Jeff Bezos 177 milyar dolarla ilk sırada yer alırken, Elon Musk 151 milyar dolarla ikinci en zengin olmuştu.

Dünyanın en zengin 10 insanı (milyar dolar):

1 Elon Musk 151 219 Tesla & SpaceX 2 Jeff Bezos 177 171 Amazon 3 Bernard Arnault 150 158 LVMH 4 Bill Gates 124 129 Microsoft 5 Warren Buffett 96 118 Berkshire Hathaway 6 Larry Page 91,5 111 Google 7 Sergey Brin 89 107 Google 8 Larry Ellison 93 106 Oracle 9 Steve Ballmer 68,7 91,4 Microsoft 10 Mukesh Ambani 84,5 90,7 Reliance Industries

TÜRKİYE'DEN 24 KİŞİ GİRDİ

Forbes listesine bu yıl Türkiye'den 24 kişi girdi. Bu 24 kişinin toplam serveti 40.8 milyar dolar oldu. Listenin ilk sırasında 4.7 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer aldı. Ülker'i 2.4 milyar dolarla Ferit Şahenk ve Hamdi Ulukaya takip etti.

Milyarder Servet (2022) 1 Murat Ülker 4,7 2 Ferit Şahenk 2,4 3 Hamdi Ulukaya 2,4 4 Erman Ilıcak 2,3 5 Filiz Şahenk 2,2 6 Sezai Bacaksız 1,9 7 Nihat Özdemir 1,9 8 İbrahim Erdemoğlu 1,8 9 Semahat Sevim Arsel 1,6 10 Hamdi Akın 1,5 11 Ahmet Çalık 1,5 12 Bülent Eczacıbaşı 1,5 13 Faruk Eczacıbaşı 1,5 14 Ali Erdemoğlu 1,5 15 Rahmi Koç 1,5 16 Mustafa Küçük 1,4 17 Mehmet Aydınlar 1,3 18 Deniz Şahenk 1,3 19 İpek Kıraç 1,2 20 Turgay Ciner 1,1 21 Aydın Doğan 1,1 22 Mehmet Sinan Tara 1,1 23 Murat Vargı 1,1 24 Şefik Yılmaz Dizdar 1 Toplam 40,8