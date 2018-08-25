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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2011'de dahil edilen kilisenin kalıcı listeye alınması için çalıştıklarını dile getiren Işıkgör, şöyle devam etti:

"St. Pierre Kilisesi en önemli eserlerimizden birisidir. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunmaktadır. Amacımız UNESCO daimi listesine girmesidir. İnşallah kısa süre içerisinde yer bulacaktır. Özellikle 29 Haziran'da burada her yıl düzenli olarak ayin yapılıyor. İnanç turizmi açısından çok önemli olduğundan buranın ziyaretçileri yabancı Hristiyanlardan oluşuyor ama dünyanın her yerinden insanlar burayı gelip ziyaret ediyor."